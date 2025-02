Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/2 Trao quyết định cho các lãnh đạo phòng, Công an cấp huyện nghỉ trước tuổi và đảm nhận chức vụ chỉ huy Công an xã; Ấm áp ngày Tết Nguyên tiêu ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 12/2.

* Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thảo luận về hai dự án Luật tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.

Các vị ĐBQH đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận Tổ 3 vào sáng 12/2. Ảnh: Quang Vinh

* Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức mới hình thành phải bảo đảm hoạt động ngay, liên tục, hiệu lực, hiệu quả, không có khoảng trống pháp lý.

Toàn cảnh phiên họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức vào ngày 7/2 vừa qua. Ảnh: Phạm Bằng

* Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với các đồng chí lãnh đạo phòng, Công an cấp huyện nghỉ trước tuổi và đảm nhận chức vụ chỉ huy Công an xã.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định, chúc mừng các đồng chí nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong Công an nhân dân. Ảnh: Phan Tuyết

* Năm 2025, huyện Yên Thành có 285 thanh niên nhập ngũ. Trong số đó có 63 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và có tới 43 người là đảng viên.

Kết nạp đảng viên cho thanh niên ưu tú, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: BCHQS Yên Thành

* Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) năm Ất Tỵ, nhiều vùng quê ở Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ.

Lễ tế Tổ của dòng họ Trần Đức, xã Yên Sơn (Đô Lương). Ảnh: Đức Tài

* Trước sự biến động liên tục của giá vàng, tăng - giảm thất thường, thị trường vàng ở Nghệ An "bất động".

Tại Nghệ An thời điểm này, thị trường vàng khá trầm lắng. Ảnh: T.P

* Công an TP. Vinh làm việc với các bên liên quan vụ xe cấp cứu không được nhường đường.