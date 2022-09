Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/9

(Baonghean.vn) - Thông qua buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hứa hẹn đây sẽ là ngày hội lớn của tuổi trẻ Nghệ An.