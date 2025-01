Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/1 Những đóng góp lớn của các doanh nghiệp và khối huyện cho ngân sách tỉnh; Hội nghị tư vấn đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ; Nghệ An khen thưởng tuyển thủ quốc gia Phạm Xuân Mạnh… là những thông tin nổi bật ngày 14/1.

* Ngày 13/1, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 01/CĐ-TTg thăm hỏi và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hà Nội.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 17h ngày 12/1, tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, khi một chiếc xe tải lao xuống dốc và tông trực diện vào cửa hàng tạp hóa của một hộ gia đình. Ảnh tư liệu: CTV

* Sáng 14/1, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương huyện Kỳ Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình 4 trẻ em không may tử vong do tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.

Trao hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An cho gia đình các nạn nhân. Ảnh: Hồ Hòe

* Top 10 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Nghệ An năm 2024. Số liệu được Cục Thuế Nghệ An công bố cho thấy những đóng góp lớn của các doanh nghiệp và tín hiệu tích cực cho ngân sách tỉnh.

Các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp đô thị dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Cùng đó, năm 2024, tổng thu ngân sách khối huyện trên địa bàn Nghệ An ước thực hiện trên 15.000 tỷ đồng, đạt 211,43% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, tất cả các địa phương vượt 100% dự toán HĐND tỉnh giao.

* Sáng 14/1, Đảng bộ xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã. Đợt này, có một đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu trân trọng gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng đảng viên Đậu Thị Phương. Ảnh: Việt Hùng

* Sáng 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị tư vấn đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ năm 2025. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 14/1, Trao đổi với Báo Nghệ An, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, ông đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Với những cống hiến cho đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại giải Asean Cup 2024, sáng 14/1, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao trao tặng Bằng khen và các phần quà ý nghĩa tới tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh.