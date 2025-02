Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2 Hôm nay 14/2, hơn 3.400 thanh niên Nghệ An nô nức tham gia ngày hội tòng quân. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã đến các địa phương động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Cũng trong ngày 14/2, các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp bất thường lần thứ 9 tham gia thảo luận tại hội trường.

* Sáng 14/2, tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân tại 20 huyện, thành, thị, tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại TP. Vinh, buổi lễ giao nhận quân có sự tham dự của Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.

Năm nay, thành phố Vinh có 192 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. 100% thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, phẩm chất chính trị.

Tại lễ giao quân, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, thành phố Vinh đã tặng hoa, thăm hỏi, động viên công dân thành phố Vinh lên đường làm nhiệm vụ.

Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng hoa, động viên công dân thành phố Vinh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Bằng

* Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn, có đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Năm 2025, huyện Nam Đàn được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 183 công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Chủ tịch UBND Nghệ An Lê Hồng Vinh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các tân binh trước khi về đơn vị. Ảnh: Thành Duy

* Dự lễ giao nhận quân tại huyện Nghi Lộc, có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Năm 2025, huyện Nghi Lộc có 154 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với quê hương, đất nước, trong đó có 142 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân; 12 thanh niên nhập ngũ vào lực lượng Công an Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 14/2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết quy định về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước.

Tại phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và các ĐBQH tại phiên làm việc sáng 14/2. Ảnh: Nghĩa Đức

* Chiều 14/2, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1 năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp “tăng tốc, bứt phá”, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2025 đạt mức 2 con số.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 1/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ tái định cư bổ sung đối với Dự án thủy điện Bản Vẽ được Tổng Công ty Phát điện 1 và UBND hai huyện Tương Dương, Thanh Chương thống nhất tại cuộc họp ngày 10/2/2025.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí để xử lý dứt điểm các tồn tại ở dự án thủy điện Bản Vẽ là hơn 51 tỷ đồng.

Bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh. Ảnh: CSCC

* Ngày 14/2, các huyện Thanh Chương, Tân Kỳ và Kỳ Sơn tổ chức công bố Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy.

Cũng trong ngày, thành phố Vinh, thị xã thái Hòa , huyện Đô Lươngvà huyện Hưng Nguyên tiến hành hợp nhất Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo.