Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo 'tăng tốc, bứt phá', phấn đấu tăng trưởng  2 con số

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các ngành, các cấp tập triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp “tăng tốc, bứt phá”, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2025 đạt mức 2 con số.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2025.

Theo đó, ngày 05/02/2025, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng tham dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận:

Về kết quả đạt được: Các ngành, các cấp đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 25; ban hành các Quyết định, Kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các lĩnh vực kinh tế trong tháng 01/2025 cơ bản tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,27%; thu ngân sách thực hiện 3.210 tỷ đồng, đạt 18,6% dự toán; thu hút đầu tư, tính đến ngày 31/01/2025: cấp mới cho 03 dự án, điều chỉnh 17 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 3.662 tỷ đồng, tăng 67,6% so với cùng kỳ.

Các ngành, các cấp đã quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm cho mọi người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Các chính sách an sinh xã hội, công tác thăm hỏi, động viên người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, hỗ trợ người nghèo,... được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo chế độ quy định. Tổ chức thành công Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ 2025” với tổng kinh phí và quà ủng hộ giá trị quy đổi khoảng 150,7 tỷ đồng.

Các sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động trong việc tập trung tham mưu, xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo chủ trương chung của Trung ương, của Chính phủ và của tỉnh.

Tình hình an ninh chính trị cơ bản được đảm bảo, các mục tiêu trọng điểm được bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Về các khó khăn, hạn chế: Thời tiết diễn biến phức tạp, trên địa bàn vẫn ghi nhận một số ổ dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm. Trong dịp Tết Nguyên đán, vẫn còn tình trạng người dân sử dụng pháo nổ không đúng quy định; vi phạm giao thông vẫn xảy ra; hoạt động trang trí Tết tại các nơi công cộng chưa tạo được điểm nhấn.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 02 năm 2025:

Các ngành, các cấp tập trung ngay vào công việc, rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, không để tư tưởng nghỉ Tết kéo dài ảnh hưởng đến công việc; triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp “tăng tốc, bứt phá”, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2025 đạt mức 2 con số.

Các cơ quan Thường trực của 5 Tổ công tác thúc đẩy tăng trưởng (được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 21/01/2025) khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng lĩnh vực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tham mưu cho Tổ trưởng Tổ công tác phê duyệt kịp thời để triển khai thực hiện.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng, trong đó đề xuất giải pháp cụ thể, đột phá, khả thi, hiệu quả đối với các ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn tỉnh đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2025 đạt 10,5% (theo chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025); tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20/02/2025 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi.

Các sở, ngành căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tiễn, rà soát các nội dung của Chương trình công tác năm 2025 gửi Văn phòng UBND tỉnh; rà soát Danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2025 gửi Sở Tư pháp trước ngày 20/02/2025 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 1/2025. Ảnh: Thành Duy

Tập trung giải quyết các nội dung trọng tâm trong quý I, trước mắt là các nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 2/2025

Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đúng yêu cầu, tiến độ thời gian đề ra của Ban chỉ đạo tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:

+ Sở Nội vụ chủ trì xây dựng tờ trình kèm dự thảo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua để triển khai thực hiện.

+ Các sở, ngành hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng quy định pháp luật, kịp tiến độ đề ra.

+ Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự, trụ sở, tài chính, tài sản, trang thiết bị, con dấu và các điều kiện bảo đảm khác để trình cấp có thẩm quyền ban hành, đảm bảo tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

+ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham mưu việc quy hoạch, xây dựng, sắp xếp trụ sở làm việc phù hợp; nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng trụ sở liên cơ quan hoặc phương án di dời các cơ quan hành chính ra khỏi trung tâm thành phố Vinh.

+ Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Tập trung hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo tính khả thi; tiếp tục phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban biên tập hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị.

Các sở, ngành và UBND thành phố Vinh tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định để đảm bảo điều kiện thực hiện đối với các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội (theo nhiệm vụ đã phân công tại Thông báo số 1063/TB-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh).

Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; thu ngân sách nhà nước.

Các sở, ngành, các chủ đầu tư rà soát, thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công.

Sở Tài chính phối hợp Cục Thuế tỉnh và các địa phương rà soát, đánh giá các khoản thu; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên để dành nguồn đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Chủ trì rà soát, tham mưu thực hiện thủ tục kéo dài hoặc thu hồi tồn ngân đối với các dự án không giải ngân hết chỉ tiêu năm 2024 để có phương án xử lý.

+ Đôn đốc, triển khai công tác giải ngân của từng dự án từ đầu năm; tham mưu điều chuyển chủ đầu tư đối với các dự án nếu Quý I/2025 không đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

+ Tham mưu triển khai về việc chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Sở Văn hoá và Thể thao tập trung chỉ đạo triển khai dự án Xây dựng Tượng “Bác Hồ về thăm quê” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (hoàn thành trước ngày 19/5/2025 để chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư và tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các nhà đầu tư triển khai các thủ tục trong quá trình thực hiện dự án.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiếp tục phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để có ý kiến đối với Đề án.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu công khai các lĩnh vực thu hút đầu tư, tài trợ quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Vinh khảo sát, tham mưu phương án khai thác tiềm năng du lịch của bãi biển Cửa Lò; chủ động làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình, tiến độ, khả năng thực hiện để sớm triển khai các hoạt động phát triển du lịch bãi biển Cửa Lò.

Sở Giao thông vận tải tham mưu, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai dự án cao tốc Vinh – Cửa khẩu Thanh Thủy kịp thời.

Các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, xây dựng phương án xử lý các dự án chậm tiến độ (kể cả dự án công và dự án ngoài ngân sách).

Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó:

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các địa phương tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội Xuân đảm bảo vui tươi, lành mạnh, đúng quy định và gắn với các hoạt động phát triển du lịch theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 03/02/2025.

Hoàn thành mục tiêu Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/8/2025.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung xử lý các công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để tư tưởng vui Tết, du Xuân kéo dài theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 04/02/2025 và của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1695-TB/TU ngày 06/02/2025.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt để xử lý những vấn đề trên địa bàn để giữ vững sự ổn định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025 đúng quy định, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng.

Công an tỉnh:

+ Tiếp tục tập trung chỉ đạo đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ... trên địa bàn tỉnh.

+ Tập trung chỉ đạo việc sắp xếp các đơn vị công an cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.

Sở Ngoại vụ rà soát, tham mưu phương án triển khai hoạt động qua lại tại cửa khẩu phụ Thông Thụ (Nghệ An) – Nậm Tạy (Hủa Phăn) và cửa khẩu phụ Thanh Thủy (Nghệ An) – Nậm On (Bo Ly Khăm Xay) từ ngày 15/02/2025.

Về các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An: UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quyết định do Sở Tài chính chuẩn bị. Giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Dự thảo Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An: UBND tỉnh cơ bản thống nhất dự thảo Phương án do Sở Nội vụ chuẩn bị. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.