Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế 2 con số cho năm 2025 Chiều 5/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2025. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành cuộc làm việc.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 1/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chủ trì có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự phiên làm việc có lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Trong tháng 1/2025, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Bí thư và các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đón Tết.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh và tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các sở, ngành, địa phương. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tập trung, chủ động triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến kế hoạch năm 2025 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025, gồm 6 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 177 nhiệm vụ cụ thể được giao cho các sở, ngành.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh cũng đã thành lập 5 Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực nhằm thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Vì vậy, trong tháng qua, nhìn chung, dù số ngày làm việc ít hơn cùng kỳ khi kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, song tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực.

Tết Ất Tỵ 2025 diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên làm việc, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt xử lý các nội dung còn vướng mắc trong phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ngành liên quan.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đã nêu ý kiến liên quan đến công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy; đề nghị rà soát, thống nhất lại danh mục nghị quyết UBND tỉnh trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2025; các sở, ngành hỗ trợ Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam làm việc với các bộ, ngành liên quan để sớm hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị các sở, ngành sớm chốt lần cuối các đề án của ngành mình để báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

Tập trung cao thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm "tăng tốc, bứt phá"

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ tháng 1/2025.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 1/2025. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ngành không để tư tưởng Tết kéo dài; tập trung rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 - năm tăng tốc, bứt phá.

Đặc biệt, các ngành cần xây dựng phương án cụ thể để góp phần đưa tăng trưởng năm nay quyết tâm đạt từ 2 con số và thu ngân sách từ 26.000 tỷ đồng trở lên, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh dự phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trước mắt hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo kế hoạch của tỉnh, gắn với bố trí sắp xếp nhân sự, trụ sở, tài chính, tài sản, thiết bị.

Các sở, ngành thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đặc biệt là nêu cao vai trò của 5 Tổ công tác do UBND tỉnh thành lập; tập trung chuẩn bị hoàn thiện nội dung của ngành mình để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 137 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Lưu ý một số nội dung trọng tâm trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát đối tượng để triển khai thực hiện hoàn thành hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh trước 30/8/2025.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt giao, nhận quân năm 2025 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Công an tỉnh thực hiện tốt công tác sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã; chuẩn bị và triển khai tốt một số số hoạt động đối ngoại trọng tâm thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã chỉ đạo một số nội dung liên quan đến thu hút đầu tư vào khai thác hiệu quả nhất tiềm năng du lịch biển Cửa Lò; chuẩn bị để triển khai cao tốc Vinh – Thanh Thủy; đồng thời, chủ động rà soát lại để có phương án xử lý cụ thể đối với các dự án chậm tiến độ kể cả dự án đầu tư công và dự án đầu tư của khu vực tư.