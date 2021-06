Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/6

* Rạng sáng 14/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh khi trên địa bàn phường Hà Huy Tập xuất hiện ca nhiễm Covid-19.

Ca nhiễm là nữ, tên là N.T.M, thường trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. M làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (khối 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh). Ca bệnh có quan hệ, lịch trình di chuyển cực kỳ phức tạp và khai báo chưa đầy đủ.

Do khai báo thiếu trung thực, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M từng có mặt.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh khi trên địa bàn phường Hà Huy Tập xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Chung

* Ngay sau khi ca bệnh được phát hiện, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã quyết định phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập để phòng, chống dịch. Khu vực phong tỏa là khu dân cư có tam giác từ ngã tư Ga Vinh đến cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ cầu Kênh Bắc đến ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế).

Phường Hà Huy Tập hiện có khoảng 5.100 hộ dân, với 22.000 nhân khẩu. Khu vực phong tỏa gồm một phần các khối 3, 4, 5, 6,8,9,10 và 11. Ảnh: Thành Chung

* Cũng trong buổi sáng ngày 14/6, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa 8 khối của phường Hà Huy Tập, đồng thời tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19. Theo kế hoạch, trong ngày 14/6, lực lượng y tế tiến hành lấy toàn bộ hơn 6.000 mẫu của 8 khối dân cư (Khối 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11) của phường Hà Huy Tập.

Ngay rạng sáng 14/6, lực lượng y tế đã tiến hành triển khai lấy mẫu của 8 khối bị phong tỏa của phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Cường

* Bằng các giải pháp khẩn trương, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, sáng 14/6, lực lượng bộ đội phòng hóa Quân khu 4 đã điều động 27 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chuyên dụng đến phun khử khuẩn trên nhiều tuyến đường và khu dân cư của phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh). Lực lượng phòng hóa phun khử khuẩn ở 15 điểm, trong đó có những điểm ngoài địa bàn phường Hà Huy Tập mà F0 N.T.M từng đến.

4 xe đặc chủng chia ra các ngả đường vào khu vực phong tỏa phường Hà Huy Tập để thực hiện việc phun khử khuẩn. Ảnh: Thành Cường

* Cùng với đó, vào lúc 8h50 phút, sáng 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh đã ra Quyết định số 272, khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Công an TP. Vinh triển khai các chốt. Ảnh: P.V

* Ở một diễn biến khác, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 2240/BCD-SYT về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, bắt đầu từ 06h00 ngày 14/6/2021, Nghệ An sẽ cách ly tập trung ít nhất 21 ngày các công dân rời khỏi khu vực giãn cách, phong tỏa đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Hà Tĩnh. Tạm dừng hoạt động các phòng khám tư nhân trực thuộc quản lý Sở Y tế tỉnh Nghệ An tại 5 huyện, thị, thành giáp ranh với Hà Tĩnh.

Các công dân đến hoặc trở về từ thành phố Hà Tĩnh và các khu vực thuộc tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, sẽ phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ ngày rời khỏi khu vực giãn cách, phong tỏa, xét nghiệm ít nhất 3 lần theo quy định.

Tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ cách ly, tổ chức xét nghiệm 2 lần (ngày thứ nhất, ngày 13) đối với công dân đến/trở về từ các khu vực khác của các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân được đo thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế tại chốt kiểm soát cầu Cửa Hội. Ảnh tư liệu: Tiến Đông

* Ngay trong buổi chiều 14/6, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn sau khi tại TP. Vinh ghi nhận 1 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu các huyện, thành, thị.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh cho hay, liên quan đến các ca nhiễm tại Hà Tĩnh từ ngày 4/6/2021 đến nay thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã truy vết được 265 trường hợp F1. Tất cả các trường hợp F1 đã được cách ly, lấy mẫu; có 130 mẫu kết quả âm tính, 135 mẫu đang chờ kết quả.

Đối với ca bệnh 10732 trên địa bàn TP. Vinh, có 2 trường hợp F1 tại huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành đã được cách ly, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần thứ nhất.

Đồng thời, truy vết 39 trường hợp F1 trên địa bàn TP. Vinh và các huyện khác hiện đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Các trường hợp F2 đang được tiếp tục truy vết và tổ chức cách ly theo quy định. Dự kiến đến sáng 15/6 sẽ có kết quả xét nghiệm các mẫu này.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Lo lắng về sự lây lan của dịch bệnh sau khi TP.Vinh ghi nhận ca bệnh đầu tiên, người dân thành phố đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo ghi nhận của P.V, các tuyến phố trên địa bàn phường Hà Huy Tập vắng bóng người qua lại trong sáng 14/6, chỉ trừ hội trường các khối - nơi người dân lấy mẫu xét nghiệm. Các khu chợ trên địa bàn phường từng có bệnh nhân lui tới hiện đã bị phong tỏa hoặc tiểu thương chủ động đóng cửa hàng tạm nghỉ. Nhiều cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố cũng "cửa đóng then cài".

Nhiều hàng quán tại đường Hà Huy Tập đã chủ động ngừng kinh doanh trong sáng nay dù không nằm trong danh mục phải dừng hoạt động. Ảnh: Quang An

* Trong khi dư luận đang hết sức lo lắng trước tính chất phức tạp của ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại phường Hà Huy Tập thì trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin giả về số ca bệnh tăng lên khiến nhiều người dân càng hoang mang. Nhiều người đã quá lo lắng nên đã gọi điện, nhắn tin đến các đường dây nóng, số điện thoại cơ quan chức năng và cá nhân người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin giả với dụng ý xấu. Ảnh: Thành Chung

* Trước diễn biến mới của dịch bệnh, nhiều người dân thành phố Vinh đã tỏ ra quá lo lắng. Tại nhiều khu chợ, trung tâm thương mại xuất hiện tình trạng người tiêu dùng mua hàng tích trữ. Tỷ lệ thuận theo hiện tượng này là sức mua các mặt hàng thiết yếu tăng. Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Hiện nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh đang rất dồi dào, giá cả bình ổn. Người dân không nên lo lắng, không nên đổ xô mua tích trữ gây nhiễu loạn thị trường”.