Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/6

(Baonghean.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV; Hội thảo khoa học “Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An”; UBND tỉnh Nghệ An tiếp xã giao, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn WHA; Rà soát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua Nghệ An... là những thông tin nổi bật ngày 16/4.

* Sáng ngày 14/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, các đại biểu biểu quyết thông qua hai nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Cùng ngày, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

* Sáng 14/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An”. Hội thảo là cơ hội quý báu để nhìn nhận, đánh giá đầy đủ tiềm năng, lợi thế của Nghệ An; chia sẻ, học tập thêm nhiều kinh nghiệm doanh nghiệp từ các tỉnh bạn, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý hàng đầu về thu hút đầu tư các doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19.

* Sáng 14/6, UBND tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xã giao, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn WHA (Thái Lan) về tình hình thực hiện và kế hoạch phát triển dự án của tập đoàn tại Nghệ An. Phát biểu chào mừng lãnh đạo Tập đoàn WHA đến thăm và làm việc tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những dự án mà Tập đoàn WHA thu hút được rất phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực mà tỉnh định hướng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, giải quyết nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động.

* Nhằm chuẩn bị tốt cho nội dung giao ban trực tuyến toàn quốc về tiến độ cao tốc Bắc - Nam, sáng 14/6, tại TP Vinh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan và UBND các huyện, thị để rà soát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua Nghệ An.

* Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2022 đã bước vào những trận cầu cuối. Tiếng còi mãn cuộc sắp sửa được cất lên. Những đội bóng xuất sắc vòng loại bước vào tứ kết, đối đầu với nhau là những ứng cử viên nặng ký, niềm vui chiến thắng hòa lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc…