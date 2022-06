Chủ động tháo gỡ vướng mắc phát sinh, sớm bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm chuẩn bị tốt cho nội dung giao ban trực tuyến toàn quốc về tiến độ cao tốc Bắc - Nam, sáng 14/6, tại TP Vinh (Nghệ An), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan và UBND các huyện, thị để rà soát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải; đại diện các sở ngành và UBND 6 huyện, thị liên quan.

Chủ động vào cuộc để rà soát, tháo gỡ vướng mắc

Bước vào buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tính cấp thiết của việc rà soát để đẩy nhanh tiến độ GPMB cao tốc Bắc Nam bởi theo Thông báo kết luận số 275/TB-UBND ngày 27/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/5/2022 nhưng đến nay vẫn còn 375 m chưa giải phóng bàn giao được.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải báo cáo cho biết: Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua Nghệ An được triển khai từ tháng 6/2019, đến nay, đã giải phóng mặt bằng được khoảng 87,47/87,84 km, đạt 99,57%, còn lại 375 m. Cụ thể, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã giải phóng mặt bằng được 43,21/43,47Km, đạt 99,4%, còn lại 260 m, trong đó Tx Hoàng Mai còn vướng 120 m chưa hoàn thành; Quỳnh Lưu, còn vướng 40m – tuyến chính chưa hoàn thành; Diễn Châu còn vướng 100 m chưa hoàn thành; Yên Thành đường điện cao thế 220 Kv 01 vị trí. Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: đã giải phóng mặt bằng được 44,26/44,37 km, đạt 99,74%, còn lại 115m, trong đó Diễn Châu còn vướng 5 m chưa hoàn thành; Nghi Lộc còn vướng 10 m chưa hoàn thành; Hưng Nguyên còn vướng 100 m chưa hoàn thành.

Trên tinh thần cởi mở và cầu thị, các địa phương cũng cho biết: So với thiết kế ban đầu trên mô hình, khi dự án cao tốc thành hình có những khó khăn mới phát sinh từ thực tiễn khiến các địa phương lúng túng, không như đề xuất ban đầu. Đây là lý do các địa phương đã kiến nghị tỉnh và Ban quản lý dự án 6 xem xét, điều chỉnh cùng với xem xét chỉ đạo các vấn đề khác khi tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng hay bảo vệ thi công…

Cùng với các báo cáo chi tiết về các điểm còn vướng mắc, chưa bàn giao mặt bằng được, các địa phương cũng kiến nghị với Ban Quản lý dự án 6 Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công phải thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, đảm bảo vệ sinh môi trường, thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt và sản xuất; khắc phục các hư hỏng đối với các đường công vụ ngoại tuyến và có trách nhiệm hoàn trả đúng theo kết cấu ban đầu.

Tiếp tục kiến nghị điều chỉnh bổ sung một số hạng mục

Tại buổi làm việc, cùng với kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án 6 bổ sung một số hạng mục mà trước đó tỉnh đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết, trả lời, tỉnh cũng kiến nghị bổ sung thêm một số hạng mục như bổ sung hệ thống kè kênh tiêu nước Sơn Tịnh từ Km 413+100 – Km 413+864 tại xã Diễn Đoài (Diễn Châu) nhằm đảm bảo thoát nước và tránh sạt lở phía Tây đường cao tốc Bắc - Nam khi mùa mưa lụt sắp tới; bổ sung cống chui tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu tại Km 415+180 để nhân dân đi lại và sản xuất nông nghiệp được thuận lợi; quá trình thi công cầu vượt sông Hoàng Mai đã ngăn sông làm ách tắc đến dòng chảy, nguy cơ dẫn đến ngập lụt khi mùa mưa lũ xẩy ra, ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của nhân dân.

Trước đó, UBND tỉnh đã kiến nghị bổ sung hệ thống hào kỹ thuật để bảo vệ đường ống nước D800 tại đường QL48D, xã Quỳnh Vinh, Tx Hoàng Mai do giao cắt với đường cao tốc và nằm trong phạm vi đảm bảo an toàn cho cầu vượt đường QL 48D; phương án di dời một số hộ có nhà ở, công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ thuộc xã Quỳnh Vinh, Tx Hoàng Mai; điều chỉnh kích thước hầm chui tại Km 402+942,68 xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu cho phù hợp với quy hoạch đường ĐT.537D; bổ sung cống chui tại Km 414+094 tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu để nhân dân đi lại và sản xuất nông nghiệp được thuận lợi.

Trên cơ sở các kiến nghị của địa phương, đại diện Ban quản lý dự án 6 đã trả lời giải trình 1 số nội dung; đồng thời cho biết các kiến nghị phù hợp của các địa phương đã được Ban xem xét và trình cấp có thẩm quyền. Thời gian tới, Ban rất mong các địa phương tạo điều kiện phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công trước khi mùa mưa đến. Về một số đề xuất mới phát sinh, bên cạnh một số kiến nghị hợp lý sẽ được xem xét nhưng có những đề xuất, do dự án phê duyệt không có nên rất khó giải quyết.

Trên cơ sở tiếp thu các kiến nghị của các địa phương và các sở ngành, đồng chí Lê Hồng Vinh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn chung của dự án và các địa phương. Hiện nay, phần việc còn lại là khó nhất, cơ bản các địa phương đều thống nhất mốc 30/6 bàn giao, riêng Hưng Nguyên đề nghị cho 1 hộ đến mốc 30/7 nên cần cân nhắc. Tuy vậy, ngay cả mốc 30/6 thì các địa phương cũng phải chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng phương án cưỡng chế bàn giao mặt bằng và bảo vệ thi công. Một mặt các địa phương chia sẻ thông tin để đơn vị thi công chở nguyên vật liệu đúng tuyến, lộ trình; hạn chế đi ngoài luồng tuyến và quá tải gây hư hại đường; giám sát chặt chẽ việc đổ thải, các xe thi công chở đúng chiều cao và chất tải; hoàn trả lại mặt bằng sau khi lấy đất đá; đề nghị Ban quản lý dự án nhắc nhở các đơn vị thi công đảm bảo môi trường khi thi công qua khu dân cư; quan tâm đến công năng của các công trình thủy lợi, tưới tiêu...