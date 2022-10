Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - 207 đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội lần này; Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý dự án luật; Phạt 300 triệu đồng doanh nghiệp khai thác cát trên sông Lam... Đây là những nội dung đáng chú ý được đăng trên baonghean.vn ngày 14/10.

* Sáng 14/10, tại TP. Vinh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 207 đại biểu chính thức đại diện cho 173.690 hội viên trong toàn tỉnh.

5 năm qua, được sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền; sự giúp đỡ, phối hợp hoạt động của các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể các cấp - Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện”, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ cấp ủy giao; đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI đề ra.

Nổi bật là, đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; đóng góp quan trọng cùng với các lực lượng làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Với khẩu hiệu hành động: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những khuyết điểm, tồn tại, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

* Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam, dẫu ở thời chiến hay thời bình, luôn dành cho những người "lính Cụ Hồ” tình cảm trân trọng, quý mến đặc biệt. Tình cảm đó vẫn vẹn nguyên và được bồi đắp khi những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về cuộc sống đời thường, lại tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho phong trào Hội Cựu chiến binh, vẫn ngày đêm trăn trở, lăn lộn ngược xuôi vì đồng chí, đồng đội và đồng bào.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai các phong trào, nhiệm vụ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Những kết quả này là minh chứng cho phẩm chất gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý chí, quyết tâm của những người cựu chiến binh trên quê hương Bác Hồ kính yêu!

* Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội – nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4 được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

* Sáng 14/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) gồm 8 chương, 57 điều. Góp ý vào Dự án Luật, một số đại biểu cho rằng, Dự án Luật đang tập trung vào các đối tượng là công dân Việt Nam, song chưa đề cập đến các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài trong việc xác thực điện tử. Ngoài ra, về việc cung cấp dịch vụ tin cậy chưa quy định rõ về tổ chức, cơ quan nào có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý tin cậy này.

Ngoài ra, các ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ tính thống nhất của hệ thống pháp luật như Luật Giao dịch điện tử lần này liên quan đến những luật nào (Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Bộ luật Dân sự…), nếu có sự "không thống nhất" với các đạo luật khác thì giải quyết như thế nào và cân nhắc tính khả thi khi mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật…

* Sáng 14/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam chi nhánh Vinh.

Ban Chỉ đạo diễn tập đã huy động quân số tham gia gồm 250 đồng chí thuộc các đơn vị của Công an tỉnh, Công ty Cấp nước Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Điện lực thành phố Vinh và lực lượng cơ sở, trong đó, lực lượng tham gia thoát nạn là 100 người; lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu thương, chữa cháy và bảo vệ an ninh, trật tự là 150 người; phương tiện huy động 15 xe chuyên dùng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xe cứu thương, xe Cảnh sát giao thông và các phương tiện, khí tài khác.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Hoàng Nguyên, có địa chỉ tại phường Hưng Bình (TP. Vinh). Đây là công ty được cấp phép khai thác cát trên sông Lam đoạn từ xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tới xã Cát Văn, huyện Thanh Chương.

Công ty này bị UBND tỉnh xử phạt 300 triệu đồng vì hành vi khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 41, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

* Sáng 14/10, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa hoàn chỉnh hồ sơ xử lý 2 chủ tài khoản facebook, đề nghị xử lý 1 chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật về công tác khắc phục hậu quả lũ quét trên địa bàn huyện.