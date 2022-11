Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/11

(Baonghean.vn) - Thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cầu ngăn mặn hỏng, hàng chục héc ta đất sản xuất bị nhiễm mặn; Xe tải trọng lớn "né" trạm thu phí khiến Tỉnh lộ 542 xuống cấp nặng… là những thông tin nổi bật ngày 14/11.

* Sáng 14/11, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An còn nhiều dư địa, tiềm năng để phát triển. Do đó, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải làm thế nào khai thác hết tiềm năng và xây dựng, phát triển tỉnh trở thành vùng động lực, đầu tàu dẫn dắt, lan tỏa của vùng Bắc Trung bộ.

* Chiều 14/11, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại thôn 5, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. Đồng chí Nguyễn Văn Thông bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn 5 đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng đạt được cũng như các phong trào được thôn triển khai có hiệu quả trong năm 2022.

* Sáng 14/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy có cuộc làm việc với Huyện ủy Yên Thành. Tại cuộc làm việc, đồng chí đề nghị huyện Yên Thành cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 5 chương trình trọng tâm, 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Tỉnh lộ 542 từ đường tránh Vinh thuộc địa phận thị trấn Hưng Nguyên đến ngã tư cầu Yên Xuân mới thuộc địa bàn xã Hưng Xá, nay là xã Long Xá (Hưng Nguyên) dài chưa đầy 4km, nhưng thời gian gần đây là điểm nóng về lưu lượng xe tải trọng lớn 'né' trạm thu phí qua lại.

* Là những công trình thủy lợi quan trọng, có chức năng ngăn mặn, giữ ngọt, điều tiết nước và chống lụt cho 2 địa phương Nghi Lộc và Cửa Lò, tuy nhiên hiện cầu Khe Đầm và cầu Giằng thuộc xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc đã bị đổ sập, sụt lún, hàng chục héc ta đất sản xuất bị nhiễm mặn.

* Sáng 14/11, thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Bé trai 3 tuổi theo bố đến nhà ông ngoại ăn giỗ, ra ao chơi thì không may bị đuối nước.