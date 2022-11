Nghệ An: Xe tải trọng lớn 'né' trạm thu phí khiến Tỉnh lộ 542 xuống cấp nặng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tỉnh lộ 542 từ đường tránh Vinh thuộc địa phận thị trấn Hưng Nguyên đến ngã tư cầu Yên Xuân mới thuộc địa bàn xã Hưng Xá, nay là xã Long Xá (Hưng Nguyên) dài chưa đầy 4km, nhưng thời gian gần đây là điểm nóng về lưu lượng xe tải trọng lớn qua lại.

Lý do là từ khi cầu Yên Xuân mới bắc qua sông Lam, nối huyện Hưng Nguyên với các xã vùng 5 Nam (Nam Đàn) thì các xe có tải trọng lớn mạn phía Tây tỉnh Hà Tĩnh gồm các huyện Hương Khê, Hương Sơn và Đức Thọ - nơi có Quốc lộ 15 và Quốc lộ 8C Hà Tĩnh đã chạy tắt qua Tỉnh lộ 542 vào đường tránh Vinh và Quốc lộ 1A thuận lợi hơn, thay vì phải chạy xuống cầu Bến Thủy để sang Nghệ An như trước đây.

Các tài xế xe tải đường dài cho biết, nếu xe từ Quốc lộ 15 hoặc Quốc lộ 8C khu vực huyện Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh) hoặc phía 5 Nam huyện Nam Đàn qua cầu Yên Xuân mới, sau đó chạy cắt qua Tỉnh lộ 542 vào đường tránh Vinh sẽ rút ngắn hơn 15-20 km so với xuống Quốc lộ 1A qua cầu Bến Thủy trước đây. Với cung đường trên, ngoài việc tiết kiệm nhiên liệu, lái xe còn “né” được trạm thu phí cầu Bến Thủy với mức bình quân từ 175 - 182 ngàn đồng/lượt. Đây là số tiền không nhỏ nếu xe chở mấy chuyến mỗi ngày.

Trực tiếp tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, do tần suất xe tải trọng lớn đi lại nhiều nên mặc dù được duy tu sửa chữa nhưng Tỉnh lộ 542 xuống cấp rất nhanh. Trong suốt chiều dài khoảng 3km từ ngã tư đường tránh Vinh đến cầu Yên Xuân, ít nhất có 4 điểm thuộc địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, xã Hưng Tân và Hưng Thông mặt đường đã bị rạn và bong tróc nặng; đặc biệt, đoạn bên phải đường theo chiều từ xã Hưng Tân về phía đường tránh Vinh có đoạn bị nghiêng lún gần 20cm, tạo thành nhiều đoạn "sống trâu", rất nguy hiểm cho người đi xe máy về đêm.

Một người dân ở xóm 4, xã Long Xá cho biết: Ngay điểm đầu Tỉnh lộ 542 từ phía cầu Yên Xuân sang đã có biển báo chỉ cho xe có tải trọng trục dưới 10 tấn được vào, xe trên 10 tấn bị giới hạn, nhưng do lực lượng chức năng không thường xuyên túc trực và xử phạt, cung đường này cũng không có trạm cân nên xe có tải trọng lớn vẫn thản nhiên lưu thông.

Ông Bùi Lê Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thông (Hưng Nguyên) cho hay: Tình trạng xe tải trọng lớn đi lại làm xuống cấp và nguy cơ mất an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 542 qua địa bàn xã xảy ra vài năm lại đây. Hàng ngày, vào đầu giờ sáng và cuối chiều là lúc xe qua lại đông nhất, toàn xe container hoặc xe dài có trọng tải lên tới 20-30 tấn. Múi giờ trên cũng là lúc con em trên địa bàn đi học và hàng ngàn người lao động đi làm tại khu công nghiệp VSIP theo tuyến đường trên về Nam Đàn hoặc sang Hà Tĩnh nên rất nguy hiểm.

Trước tình hình trên, UBND xã Hưng Thông và các xã có Tỉnh lộ 542 đi qua là Hưng Tân, Long Xá đã kiến nghị Ban An toàn giao thông huyện Hưng Nguyên và Sở Giao thông vận tải có kế hoạch đảm bảo an toàn và thường xuyên duy tu, sửa chữa, để người và phương tiện đi lại trên tuyến này được thông thoáng, thuận lợi.

Về lâu dài, nếu tỉnh chấp nhận tuyến giao thông này cho xe tải trọng lớn qua lại thì cần có kế hoạch nâng cấp, mở rộng đường theo tiêu chuẩn mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An chia sẻ: Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải cũng đã nhận được thông tin về tình trạng xe có tải trọng lớn "né" trạm thu phí, qua lại trên tuyến Tỉnh lộ 542. Để cảnh báo, ngành cũng đã chỉ đạo đặt biển giới hạn trọng tải xe nhưng do lực lượng chức năng chưa thường xuyên giám sát xử lý nên xe tải trọng lớn vẫn qua lại khiến đường nhanh xuống cấp.

Thừa nhận việc từ khi có cầu Yên Xuân mới, lượng xe tải đi tắt, "né" trạm thu phí khiến Tỉnh lộ 542 được thi công theo tiêu chuẩn cấp 4 đồng bằng khó chịu nổi tải trọng lên tới 20-30 tấn, dẫn đến xuống cấp nhanh, đại diện ngành Giao thông cũng bày tỏ cái khó là chưa có thể có giải pháp tức thời vì nguồn lực hàng năm dành cho duy tu, bảo dưỡng đường của tỉnh khá hạn hẹp.

Hiện tại, ngoài xe có tải trọng lớn đi tắt “né” trạm thu phí Bến Thủy, trên địa bàn Hưng Nguyên đang triển khai thi công dự án cao tốc Bắc - Nam nên xe tải chở nguyên vật liệu của các nhà thầu đi lại cũng nhiều hơn. Tỉnh cũng đã đề nghị Ban quản lý dự án 6 và các nhà thầu thi công chấp hành quy định về chở xe đúng tải trọng, đoạn đường nào nếu do quá trình thi công dự án làm hư hỏng thì sau thi công phải có trách nhiệm khắc phục.

Đại diện Sở Giao thông vận tải cho biết: Để khắc phục tình trạng trên, trước mắt, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư kinh phí để duy tu sửa chữa những đoạn xuống cấp, hư hỏng; chỉ đạo lực lượng hoặc trạm cân giám sát trên tuyến này.

Về lâu dài, trên cơ sở khảo sát, kiến nghị của huyện sẽ nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng để Tỉnh lộ 542 kết nối đường tránh Vinh với cầu Yên Xuân mới, giúp việc đi lại giữa Hưng Nguyên với các xã vùng 5 Nam (huyện Nam Đàn) và tỉnh Hà Tĩnh được thuận lợi, qua đó thúc đẩy kinh tế phát triển.