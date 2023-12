Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/12

(Baonghean.vn) -Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với tập đoàn kinh tế hàng đầu Ấn Độ; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân; Kim ngạch xuất nhập, khẩu của Nghệ An năm 2023 đạt hơn 3,14 tỷ USD; Công an tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm... là những nội dung đáng chú ý

* Trong chuyến công tác tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm việc với đại diện Tập đoàn Adani.

Adani là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ đang hoạt động trong các lĩnh vực cảng biển, vận tải, logistics, năng lượng, công nghệ số, sản xuất xi măng, khai thác mỏ… tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, có giá trị vốn hóa khoảng 200 tỷ USD.

Riêng trong lĩnh vực đầu tư cảng biển, Adani thuộc nhóm 5 công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và là doanh nghiệp hàng đầu tại Ấn Độ trong phát triển, vận hành cảng và hệ thống hậu cần tích hợp, chiếm 25% năng lực cảng của Ấn Độ.

Đặc biệt, được biết hiện nay, Tập đoàn Adani rất quan tâm, cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, không chỉ trong lĩnh vực cảng biển, logistics, mà còn các lĩnh vực năng lượng, công nghệ số.

Trong đó, Adani mong muốn xây dựng hệ sinh thái cảng biển theo hướng xanh hóa và đầu tư các nhà máy điện gió, điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam, tổng số vốn khoảng 3 tỷ USD, phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam.

Mục tiêu đầu tư của Tập đoàn Adani phù hợp với định hướng kêu gọi đầu tư phát triển của Nghệ An. Do đó, thông qua ngài Ashok Wadhawan, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mời lãnh đạo Tập đoàn và các công ty thuộc hệ sinh thái của Adani đến nghiên cứu, đầu tư tại Nghệ An, đặc biệt là trên các lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo… trong quá trình cụ thể hóa chiến lược đầu tư tại Việt Nam. Đây đều là những lĩnh vực mà Nghệ An có lợi thế và đang kêu gọi thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Adani cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

* Trước đó, làm việc với Hiệp hội Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ (ACMA), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mời Hiệp hội sang thăm, làm việc tại Nghệ An; đồng thời quan tâm làm cầu nối thúc đẩy các công ty, tập đoàn là hội viên đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác cấp cao tỉnh Nghệ An với Hiệp hội Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 15/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã tiếp công dân Nguyễn Thị Sâm, trú khối 5, thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ). Bà Sâm khiếu nại việc UBND huyện Tân Kỳ không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa số 154 và 187, thuộc bản đồ số 15, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ cho gia đình bà theo quy định, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình.

Qua nghe ý kiến các bên liên quan, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ thành lập tổ công tác rà soát, xác nhận cụ thể, chính xác nguồn gốc, quá trình sử dụng, quá trình mua bán. Trên cơ sở đó, xác định 2 thửa đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân hay không, sau đó trả lời công dân bằng văn bản trước ngày 30/1/2024 và báo cáo Hội đồng tiếp dân tỉnh.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 15/12, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, có 475 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan với tổng số 56.847 tờ khai xuất, nhập khẩu (tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 3,141 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 1,871 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu là 1,269 tỷ USD (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022).

Cán bộ hải quan kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: PV

* Trận lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân tại huyện Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Vừa qua, Nhà nước đã hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng khu tái định cư vùng lũ quét cho bà con, dự kiến đến ngày 31/12/2023 công trình được đưa vào sử dụng.

Công trình “Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư di dời khẩn cấp cho người dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn” ở bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ được khởi công xây dựng từ ngày 15/11 do UBND huyện Kỳ Sơn làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô 3,9 ha, cho 54 hộ tái định cư vùng lũ quét, mỗi lô đất có diện tích từ 210-230 m2. Có 3 tuyến đường giao thông nội bộ khu tái định cư. Tổng mức đầu tư dự án này là 31,5 tỷ đồng, trong đó nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng, ngân sách huyện Kỳ Sơn là 1,5 tỷ đồng.

Công trình tái định cư này phấn đấu hoàn thành trước Tết Dương lịch. Ảnh: Văn Trường

* Ngành Y tế Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về chuyển tuyến, chuyển viện.

Thời gian qua, người dân ở Nghệ An nói riêng, các tỉnh, thành trong cả nước nói chung đã có nhiều ý kiến phản ánh thủ tục chuyển tuyến, chuyển viện còn khó khăn, đề nghị cần phải linh hoạt, tạo thuận lợi cho người dân.

Tại Công văn số 4007/SYT-NVY ngày 07/12/2023 của Sở Y tế về việc thực hiện đúng các quy định về chuyển tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, ngành Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy định về chuyển tuyến, chuyển viện; đồng thời yêu cầu các cơ sở không được “giữ” bệnh nhân; đảm bảo tốt quyền lợi của người bệnh.

Tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thành Chung

* Với mục tiêu bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân, từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/2/2024, Công an tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm...

Sáng 15/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT và phòng, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.