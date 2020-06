Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/6

* Ngày 16/6, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã Diễn Trung, Diễn An, Diễn Thịnh, Diễn Tân (huyện Diễn Châu). Cử tri 4 xã đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế ở các địa phương cũng như kiến nghị, đề xuất liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Vấn đề được nhiều cử tri phản ánh, kiến nghị, đó là việc cấp GCNQSD đất ở, đất nông nghiệp còn chậm, thái độ cán bộ một số xã chưa chuẩn mực.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, bà Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của cư tri và khẳng định với trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, do nhân dân bầu ra sẽ tiếp thu, tập hợp để chuyển và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Giải trình trực tiếp về vấn đề tồn đọng trong cấp GCNQSD đất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thừa nhận, các quy định liên quan đến đất đai những năm qua có nhiều điều chỉnh nhằm quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời giải quyết những bức xúc, bất cập từ thực tiễn. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị chính quyền huyện Diễn Châu tăng cường quản lý, chấn chỉnh và xử lý cán bộ, công chức nếu có sai phạm trong thực thi công vụ.

* Sáng 16/6, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố kết quả, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019. Đến nay, Nghệ An đã có 48 sản phẩm đạt 3 sao trở lên theo Bộ tiêu chí OCOP Quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao giấy chứng nhận cho 15 sản phẩm đạt 4 sao. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018-2020, Chương trình OCOP đã trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh và đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

* Mở rộng không gian thành phố Vinh bao gồm Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Thông tin này được báo Nghệ An đăng tải ngày 16/6 với nội dung về Quyết định 827/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thành phố Vinh nhìn từ trên cao.

Theo Quyết định 827/QĐ-TTg, thành phố Vinh sẽ được xây dựng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là trung tâm vùng Bắc Trung bộ về các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ, xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong tương lại, không gian Thành phố Vinh được mở rộng, bao gồm Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

* Ngày 16/6, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Kỳ Sơn chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh:Thu Hương

Thay mặt tập thể Báo Nghệ An, Ban Biên tập Báo Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, ngành, đơn vị, địa phương. Trong thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục nỗ lực xây dựng tập thể vững mạnh, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền; luôn giữ vững và khẳng định thương hiệu, tiếp tục phát huy tốt vai trò, sứ mệnh - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng, chính quyền và diễn đàn của nhân dân tỉnh nhà.

* Sau khi có kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa bàn xã Nghi Phong, UBND huyện Nghi Lộc đã thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ có liên quan.

Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Thảo Nguyên

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong và ông Trương Văn Hạnh đã bị UBND huyện Nghi Lộc ra Quyết định kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo”; kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với 2 cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất là ông Phạm Thành Công và ông Trần Công Thành.

* Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4; trú xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) để điều tra về hành vi "Giết người".

Hoàng là nghi phạm đã bắt cóc cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, hàng xóm của Hoàng) giấu vào rừng 2 ngày khiến cháu bé tử vong gây chấn động dư luận thời gian qua.

* Trong một diễn biến khác, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 16/6, Đội quản lý hành chính phối kết hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất tại quán Karaoke King, xã Quỳnh Thạch.

Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng Karaoke. Ảnh: Hồng Diện

Khi cảnh sát ập vào quán, phát hiện 3 thanh niên ở các xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Thanh và Quỳnh Yên đang sử dụng ma túy. Trong quá trình kiểm tra tại quán, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một số chất nghi ma túy. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.