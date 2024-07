Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/7 Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình; Các trường công lập THPT ở thành phố Vinh công bố điểm chuẩn vào lớp 10; Mưa lớn khiến giao thông ùn tắc, ngập úng cục bộ tại TP. Vinh... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn

* Sáng 16/7, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đến dâng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 16/7, kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường và thảo luận, thông qua nghị quyết tiến hành bế mạc kỳ họp.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 16/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại diện Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy Nghệ An và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cán bộ hội chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Các trường công lập THPT ở thành phố Vinh công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, các trường cũng đã thông báo kế hoạch nhập học. Nếu còn chỉ tiêu, các trường tiếp tục gọi bổ sung và hạ điểm chuẩn.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

* Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, TP. Vinh có mưa to đến rất to trong tối 15/7, rạng sáng 16/7, khiến nhiều tuyến đường ùn tắc.

Không chỉ gây ngập úng, mưa lớn còn làm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm người dân đi làm. Ảnh: Q.A

* Đang lưu thông trên đường, bất ngờ người đàn ông điều khiển xe máy lao xuống hố công trình đang thi công trên đường 3-2 ở TP. Vinh.