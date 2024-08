Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Thủy điện Bản Vẽ thông tin giải pháp phòng, tránh lũ; Huyện Tân Kỳ lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động chế biến băm dăm gỗ… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 16/8.

* Sáng 16/8, trong chương trình công tác tại Việt Nam, đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn do đồng chí Phet Phomphiphak - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi chiều cùng ngày, 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào có chương trình làm việc tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

* Sáng 16/8, trong chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tế tại tỉnh Nghệ An, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các thành viên trong Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bày tỏ vui mừng và chúc mừng những thành tích, kết quả toàn diện, đồng bộ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An trong những năm vừa qua.

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong lớp đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi, làm rõ, chia sẻ những vấn đề thực tiễn, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn FDI; thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn…

Trước đó các đại biểu đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 16/8, tại thành phố Vinh, diễn ra Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 giữa Công an tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với Công an các tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào)

Trên tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, các đại biểu đại diện t cơ quan công an 3 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 với lãnh đạo Công an 3 tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, nước bạn Lào.

Công an tỉnh Nghệ An ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm ANTT năm 2024 với Công an 3 tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn. Ảnh: Minh Khôi

* Trong ngày 15 và 16/8, tại 2 xã Lượng Minh và Hữu Khuông (Tương Dương), Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức Hội nghị truyền thông về Thủy điện Bản Vẽ và công tác phòng, chống thiên tai.

Tại hội nghị, người dân được nghe trình bày về vai trò của Thủy điện Bản Vẽ trong công tác vận hành nhà máy trong mùa lũ, mùa cạn, quá trình sản xuất điện và các lợi ích khác từ công trình Thủy điện Bản Vẽ.

Người dân tại xã Hữu Khuông tham gia hội nghị. Ảnh: Đ.C

* Có chỉ tiêu nhưng không có hồ sơ hoặc giáo viên không mặn mà với việc gắn bó lâu dài là thực trạng chung trong việc tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh ở nhiều huyện miền núi của Nghệ An. Điều này đang đặt các địa phương và các nhà trường rất nhiều khó khăn trước thềm năm học mới. Xem bài “Vùng cao Nghệ An 'khát' giáo viên Tiếng Anh” để hiểu rõ hơn thực trạng này

Điều kiện dạy học khó khăn khiến nhiều giáo viên lên công tác ở vùng cao không mặn mà với việc gắn bó lâu dài. Ảnh: Mỹ Hà

* Sau 2 lần phát văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, đôn đốc..., UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra hoạt động chế biến, băm dăm gỗ ở xã Kỳ Sơn.

Trước đó, xưởng chế biến, băm dăm gỗ hoạt động ở xóm Tiền Phong, xã Kỳ Sơn, đã được Báo Nghệ An điện tử nhắc đến tại bài viết “Phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên, một xã ở Tân Kỳ bị kiểm điểm trách nhiệm”.