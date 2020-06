Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/6

* Sáng 17/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại cuộc làm việc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng đã có những ý kiến góp ý vào nội dung dự thảo báo cáo chính trị. Trong đó, các ý kiến đánh giá cao vai trò của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng; phát triển kinh tế, gắn kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh; lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thông qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị;…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh ở Yên Thành, Nghĩa Đàn, cử tri đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế ở các địa phương cũng như kiến nghị, đề xuất liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân như: Các chế độ chính sách đối với người có công; Đề nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa các thôn xóm sau sáp nhập; Sớm chi trả các chế độ của các cán bộ thôn, xóm sau sáp nhập không tiếp tục làm việc.

Cử tri xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn) phản ánh về các chế độ sau sáp nhập thôn, xóm tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Thái

* Tỉnh Nghệ An vừa công bố 48 sản phẩm OCOP năm 2019 đạt 3 sao trở lên. Đây là kết quả của các địa phương, đơn vị sau 1 năm thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" theo Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

* Theo kế hoạch từ ngày 15 - 30/6, học sinh cả nước sẽ bắt đầu đăng ký hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tại Nghệ An, sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo bắt đầu chuyển hồ sơ đăng ký dự thi cho các nhà trường. Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến có khoảng 31.000 thí sinh dự thi, ít hơn khoảng 1.200 thí sinh so với các năm trước. Sở GD&ĐT đã chuẩn bị hơn 150.000 bộ hồ sơ cho các thí sinh đăng ký.

Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đăng ký dự thi cho các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

* 6 tháng đầu năm, Nghệ An tiếp nhận đăng ký mới 4.617 ô tô, 2.862 xe máy điện. Nâng tổng số phương tiện hiện đang quản lý là 126.357 xe ô tô; 1.69.887 xe mô tô - xe máy, 96.640 xe máy điện.

Từ khoảng 10h30, tuyến đường này đã tắc nghẽn. "Cứ mỗi lần có tiệc cưới thì lại xảy ra tình trạng này, chúng tôi đã quá quen rồi", anh Nguyễn Hải, một người dân sống bên đường Hồ Tùng Mậu nói.

* Hiện nay, nhiều phường, xã trên địa bàn TP. Vinh đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh cộng đồng, góp phần tích cực trong phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, một số hệ thống camera gặp phải các sự cố, bất cập cần khắc phục kịp thời để phát huy tác dụng trong đảm bảo an ninh trật tự.

Các camera an ninh được lắp đặt trên đường phường Quán Bàu, TP Vinh. Ảnh: Hoài Thu

* Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Đặng Chu Minh Đức (SN 1981, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh) và Hồ Bá Cường (SN 1993, trú xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu) về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự", với lãi suất 3.000đ/1 triệu/ngày.