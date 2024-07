Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/7

Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Nghệ An xếp thứ 12, vượt 10 bậc so với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023… là những thông tin nổi bật ngày 17/7.