Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/11

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày 20/11 và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương; học sinh Nghệ An bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các thầy, cô giáo… là những thông tin nổi bật ngày 17/11.

* Sáng 17/11, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

* Sáng 17/11, nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 17/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm 1, xã Nam Giang huyện Nam Đàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân bản Bay, xã Nga My huyện Tương Dương…

Các đại biểu về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Bay, xã Nga My huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Lê

* Nhân dịp Hiến chương nhà giáo, các em học sinh Nghệ An bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các thầy, cô giáo. Đó là tình cảm chân thành của trò nhỏ đối với những “người lái đò” thầm lặng…

Ảnh: Đình Tuyên

* 162 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Nghệ An được trưng bày tại Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đây là những mặt hàng đặc trưng của các huyện miền Tây và sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An, khi được trưng bày tại Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ là cơ hội lớn để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An và vùng miền Tây xứ Nghệ nói riêng.

Các sản phẩm từ Nam Đàn. Ảnh: P.V

* Nghệ An là vùng đất có điều kiện tự nhiên phong phú, con người hiền hòa, chịu khó, bao đời nay người Nghệ luôn chăm chỉ và sáng tạo để làm nên những sản vật đặc trưng. Nhờ đó, ngày nay chúng ta có cơ hội để phát triển du lịch, trong đó phải kể đếndu lịch canh nông.

Du khách khám phá thung lũng hoa Phủ Qùy, xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn). Ảnh: Đình Tuyên

* Để phát triển thành phố Vinh trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh, cùng với việc nâng cấp hạ tầng đô thị, thành phố đang lần lượt đầu tư cải tạo, thay thế cây xanh tại các tuyến phố.

Hàng cây nhổi được Công ty CP Công viên cây xanh thành phố trồng thử nghiệm trước vỉa hè Sở Tài chính phát triển khá tốt, cho bóng mát và sạch. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sau khi nhận được phản ánh, UBND huyện Quỳ Hợp đã lập đoàn kiểm tra và xử phạt doanh nghiệp chế biến đá 35 triệu đồng vì vi phạm môi trường.