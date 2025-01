Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/1 Lãnh đạo tỉnh dự gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Làng đào Tết vào vụ thu hoạch; Các địa điểm văn hóa ở Nghệ An "khoác áo mới" đón Tết... là những thông tin nổi bật trên baonghean.vn ngày 19/1.

* Sáng 19/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức chương trình Gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, doanh nhân, người lao động Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp đón năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 19/1, Đảng bộ phường Hưng Bình, thành phố Vinh trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 15 đồng chí.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Bình, thành phố Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, ngày 19/1, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với đoàn thanh niên các huyện, thị ven biển đã động viên và trao quà Tết cho ngư dân khó khăn, hoạn nạn.

Trao các suất quà cho ngư dân khó khăn thuộc địa bàn thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Hải

* Những ngày cuối tháng Chạp, các làng đào phai ở huyện lúa Yên Thành (Nghệ An) luôn nhộn nhịp khi thương lái từ các nơi về mua đào Tết.

Những chuyến xe trọng tải lớn trực tiếp đến các làng đào ở Minh Thành, Thịnh Thành... để vận chuyển đào đến thành phố bán Tết. Ảnh: Xuân Hoàng

* Đón Xuân Ất Tỵ 2025, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), các khu di tích, khu lưu niệm, thư viện... ở Nghệ An đã được trang hoàng rực rỡ, ấn tượng.

Thư viện Nghệ An (ở phường Hưng Phúc, thành phố Vinh) cũng là địa điểm văn hóa được trang hoàng ấn tượng trước Tết nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Minh Quân

* Ngày 19/1, Công an huyện Tân Kỳ cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lang Thị Năm (SN 1991) trú tại xã Tân Hợp và Nguyễn Văn Vinh (SN 1983) trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay hơn 7,5 tỷ đồng.