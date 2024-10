Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/10 Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện; Điều chỉnh để kịp thời giải ngân 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai; Vỡ nợ tín dụng đen hàng trăm tỷ đồng chấn động làng quê Nghệ An… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 19/10.

* Sáng 19/10/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện, năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và phương án ứng phó với mọi tình huống.

Quang cảnh cuộc họp.

* Để giải ngân 200 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh phải điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết đã ban hành.

Tại kỳ họp thứ 23 vào ngày 18/10, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 29 ngày 7/6/2024 của HĐND tỉnh.

Theo UBND tỉnh, lý do điều chỉnh là để làm rõ chủ thể (các địa phương, đơn vị) được thụ hưởng, qua đó có cơ sở để nhập TABMIS, giải ngân nguồn vốn các dự án. Mặt khác, để phù hợp với nội dung, phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết và thực tiễn triển khai.

Trận lũ cuối tháng 9/2023 trên địa bàn huyện Quỳ Châu khiến 1 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, nhiều công trình, diện tích hoa màu bị tàn phá, thiệt hại gần 200 tỷ đồng. Ảnh tư liệu: Hoài Thu

* Sáng 19/10, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức khai mạc Hội thi “Nữ cán bộ, công chức, viên chức duyên dáng và tài năng” năm 2024.

Từ 22 thí sinh qua vòng thi sơ khảo, Ban tổ chức lựa chọn 10 thí sinh vào vòng thi chung kết.

Buổi chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi. Thí sinh Trần Hà Trang đến từ Sở Tài chính tỉnh Nghệ An được trao giải Hoa khôi. Giải Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kim Dung, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An; Giải Á khôi 2 được trao cho thí sinh Võ Lê Thanh Hà, Nhà khách Nghệ An.

Các đồng chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải Hoa khôi cho thí sinh Trần Hà Trang (Sở Tài chính Nghệ An). Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 19/10, tại Trường THPT Nghi Lộc 3, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học”.

Cuộc triển khai được thực hiện với 5 mục đích, yêu cầu; 5 nhiệm vụ và giải pháp, với mục tiêu chính: Học sinh phổ thông không sử dụng điện thoại trong buổi học chính khóa, học thêm trong nhà trường, kể cả giờ ra chơi.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký cam kết của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường và các trung tâm GDNN - GDTX về việc thực hiện cuộc vận động "Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học". Ảnh: Mỹ Hà

* Tối 18/10, hàng trăm người dân tập trung trước căn nhà của bà Bùi Thị Nhung (56 tuổi, thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Long) để gây áp lực đòi tiền. Người phụ nữ này là một trong những đầu mối của đường dây tín dụng đen, huy động vốn của hàng trăm người dân nhưng bất ngờ tuyên bố vỡ nợ.

Đường dây huy động vốn của người dân ở hàng loạt xã tại huyện Quỳnh Lưu hoạt động trong suốt thời gian dài, với quy mô lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hàng trăm người dân bao vây trước cổng nhà bà Trần Thị Hoan tối 18/10. Ảnh: Tiến Hùng

* Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát sau mưa lũ . Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có trên 40 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 14 huyện, thành, thị. Số lượng ổ dịch gấp đôi so với các tháng trước đây.