Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/3

* Ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng nhà từ nguồn huy động của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch, 1.420 căn nhà do Bộ Công an vận động tài trợ sẽ được hoàn thành trước ngày 19/8/2023. Còn 1.000 căn do Công an tỉnh Nghệ An vận động tài trợ sẽ hoàn thành trước ngày 30/5/2023 để bàn giao cho các hộ dân.

* Ngày 19/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) đã diễn ra Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Khai mạc Giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2023.

* Hôm nay, nhiều hoạt động, công trình, việc làm được cấp bộ Đoàn tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai nhằm hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh".

* Từ tháng 3 đến tháng 5 là mùa cá trích ở vùng biển xứ Nghệ. Ngư dân đánh bắt gần bờ chỉ trong thời gian ngắn bằng phương tiện bè mảng, nên cá trích còn tươi xanh, thương lái tranh nhau mua.

* Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Ma Thị Ngoan (SN 1981), trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

* Công an huyện Nam Đàn đã triệu tập đối tượng đi xe máy lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 46.