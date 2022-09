Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc); 32 dự án tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp"; Chuẩn bị khởi công Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử trị giá 200 triệu USD… là những thông tin nổi bật ngày 19/9.

* Chiều ngày 19/9, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc, với sự tham dự của đại diện chính quyền thành phố và 100 đại biểu đến từ hơn 60 doanh nghiệp thành phố Gwangju. Thông qua các thông tin tại hội thảo, các đại biểu đã có được cái nhìn toàn diện hơn về môi trường và chính sách đầu tư tại tỉnh Nghệ An, được nghe giới thiệu về các KCN lớn tại tỉnh Nghệ An.

* Sáng 19/9, tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát động Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" - Startup Kite tỉnh Nghệ An năm 2022.

* Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cho biết, ngày 22/9, dự án Nhà máy sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Juteng thuộc Tập đoàn Quốc tế Ju Teng sẽ được khởi công tại KCN Hoàng Mai I.

* Khoảng 18h ngày 18/9, trong lúc tắm biển tại khu vực cửa Lạch Vạn, 5 em học sinh tại Diễn Thành bị nước cuốn ra xa, may mắn 3 em bơi được vào bờ còn 2 em V.N.P (SN 2012) và C.B.T (SN 2008) bị dòng nước nhấn chìm, mất tích. Qua 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể 2 học sinh đuối nước ở bãi biển Diễn Thành (Diễn Châu) đã được các lực lượng chức năng tìm thấy.