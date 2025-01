Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/1

Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Đồng chí Võ Thị Minh Sinh làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An; Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà Tết tại Thanh Chương, Hưng Nguyên; Nghệ An trưng bày chuyên đề ‘Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội’; Giáo viên Nghệ An phấn khởi khi lần đầu có tiền 'thưởng Tết'… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn