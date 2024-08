Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/8 Nghệ An công bố danh sách 66 học sinh đạt điểm cao được tuyên dương; Bế mạc và trao giải Cuộc thi Tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Nghệ An năm 2024; Sôi nổi Hội thi nghi thức Đội chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Hoàn thành đường tạm mới tại điểm sụt lún trên Quốc lộ 16... là những thông tin đăng tải trên baonghean.vn.

* Sáng 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trường Đảng Trung ương Trung Quốc).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm phòng truyền thống của trường. Ảnh: TTXVN

* Sáng 20/8, Báo Nhân Dân đã khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng và Triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ khai trương Trang thông tin đặc biệt. Ảnh: Lê Anh Dũng

* Sáng 20/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2148/QĐ – UBND về việc khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc, đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, 66 học sinh đạt điểm cao được tuyên dương. Tổng số tiền khen thưởng dịp này là hơn 1,2 tỷ đồng.

Trao thưởng học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh tư liệu: Đức Anh

* Sáng 20/8, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức bế mạc và trao giải Cuộc thi Tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Nghệ An năm 2024 với chủ đề “Lời của Bác Hồ - Lời của non sông”.

Các đồng chí: Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao thưởng cho các đội đoạt giải Nhất. Ảnh: Công Kiên

* Chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương ở Nghệ An đã tổ chức Hội thi nghi thức Đội, cắm trại, văn nghệ, thể thao sôi nổi, hấp dẫn.

Hội thi nghi thức Đội ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư

* Vượt qua khó khăn về địa hình, thời tiết bất lợi, các lực lượng đã nỗ lực thi công tuyến đường tạm mới tại điểm sụt lún trên Quốc lộ 16. Đến nay, con đường đã hoàn thành và cho phép hầu hết các phương tiện đi qua.