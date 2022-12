Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/12

Nguyên Nguyên - Hữu Quân Theo dõi Báo Nghệ An trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hội thảo 'Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' diễn ra tại Hà Nội; Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, tặng quà Giáng sinh; Sở Du lịch đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba... là những nội dung chính trong ngày.