Sở Du lịch Nghệ An đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Du lịch; các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch nêu rõ: Năm 2022 là một năm vô cùng đặc biệt, thực hiện chủ trương của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, ngành Du lịch Nghệ An đã có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Năm 2022, toàn tỉnh ước đón và phục vụ 6.730.000 lượt khách du lịch, bằng 356% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, khách lưu trú ước đạt 4.412.000 lượt, bằng 342% so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt 33.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 12.343 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 5.602 tỷ đồng, bằng 502% so với cùng kỳ năm 2021.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, ngành Du lịch tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 55-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2017 - 2030 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Từ đó, nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn để thu hút tăng lượng khách và mức chi tiêu của khách du lịch.

Phấn đấu năm 2023 đón và phục vụ 7,940 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,240 triệu lượt khách lưu trú, 82 nghìn lượt khách quốc tế. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 7.470 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận tập trung vào các vấn đề: Đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu, điểm du lịch; thu hút khách du lịch về Nghệ An sau khi mở cửa trở lại; nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở lưu trú; khắc phục hạn chế về nguồn nhân lực để thúc đẩy du lịch phát triển…

Dịp này, Sở Du lịch Nghệ An được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 6 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.