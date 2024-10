Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/10 Tăng trưởng kinh tế cao trong 9 tháng đầu năm; Mưa lớn kéo dài làm nhiều diện tích hoa màu ngập sâu… là những thông tin nổi bật ngày 21/10.

* 9 tháng năm 2024, tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Nghệ An ước đạt 8,30%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 16 của cả nước; cao hơn so với mức tăng 6,22% của cùng kỳ 9 tháng năm 2023. Thành quả này phản ánh nỗ lực mới của Nghệ An trong năm nay.

Sản xuất mỳ sợi xuất khẩu ở Diễn Châu. Ảnh: Trân Châu

* Tại một số địa phương ở Nghệ An, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay (21/10) làm cho nhiều diện tích hoa màu ngập sâu, có nơi sét đánh khiến 4 con trâu bị chết.

Rau màu của nông dân Diễn Thịnh ngập băng trong nước. Ảnh: T.P

* Với nỗ lực về đích huyện nông thôn mới nâng cao năm 2025, bằng việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án, huyện Yên Thành đã tập trung hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm.

Đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục sơn lề, kẻ vạch đường theo quy chuẩn. Ảnh: Văn Trường

* Quỳ Châu là huyện nghèo còn nhiều khó khăn, nhất là các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh phát triển với tốc độ chậm; hệ thống xe giường nằm 2 tầng chưa được thông suốt trên cả tuyến Quốc lộ 48.

Biển cấm xe giường nằm 2 tầng trên Quốc lộ 48, tại Km75 xã Châu Bình (Quỳ Châu). Ảnh: Nhật Lân

* Lạm dụng công việc của mình là nhân viên hợp đồng tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất, Nguyễn Quang Trường đã nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục tách thửa, cấp bìa đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... cho người dân rồi lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.