Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/12

(Baonghean.vn) - Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cho phép tổ chức một số chuyến bay charter đến Cảng hàng không quốc tế Vinh; Thưởng Tết ở Nghệ An cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng… là những thông tin nổi bật ngày 21/12.

* Tại Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam tổ chức sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cho phép Nghệ An tổ chức một số chuyến bay charter từ thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Vinh, qua đó thu hút thêm khách quốc tế vào Việt Nam.

* Còn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hiện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã chuẩn bị nguồn hàng cung ứng ra thị trường. Theo ghi nhận, hàng hóa được chuẩn bị phong phú, giá cả bình ổn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo tổng hợp từ Sở Công Thương, tổng dự trữ hàng thiết yếu cho dịp Tết khoảng 1.000 tỷ đồng.

* Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp ở Nghệ An thưởng cho người lao động Tết Âm lịch Quý Mão là 4,2 triệu đồng/người (giảm 8,7% so với năm 2022), cao nhất là 80 triệu đồng/người (giảm 20% so với năm 2022), thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

* Chưa bao giờ nấm sò trên địa bàn Nghệ An được bán với giá cao như hiện nay, lên mức 30.000 - 35.000 đồng/kg mà cung vẫn không đáp ứng đủ cầu.

* Nghệ An đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại. Để bảo vệ gia súc, gia cầm trước đợt rét này, người chăn nuôi đã triển khai nhiều biện pháp: Mặc áo bạt cho trâu, bò, đốt lửa sưởi ấm, bổ sung vi chất, dùng nồi hơi để làm nóng hệ thống chuồng trại…