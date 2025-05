Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/5

Trình Quốc hội chính sách miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh phổ thông, trẻ mầm non từ năm học 2025 -2026; Nghệ An xử phạt 52 triệu đồng đối với 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm... là những thông tin nổi bật trong ngày.