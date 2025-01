Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/1 Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ; Nghệ An quy định mức nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp... là những tin nổi bật đăng ngày 23/1.

* Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 1838 yêu cầu các địa phương làm rõ trách nhiệm, lý do chưa hoàn thành các nội dung về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo 1838 tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện năm 2024, định hướng nhiệm vụ năm 2025. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* Sáng 23/1, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2025. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 1/2025 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 23/1, Ban Biên tập Báo Nghệ An thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, tặng ấn phẩm Báo Xuân cho Bộ Chỉ huy Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Cùng ngày, Báo Nghệ An và Bưu điện Nghệ An tổ chức chương trình trao quà Tết cho người nghèo Xuân Ất Tỵ tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương.

Báo Nghệ An chúc Tết và tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Công Kiên

* Những ngày áp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhóm thợ tất bật ngày đêm viết hàng nghìn chữ thư pháp để kịp đáp ứng đơn đặt hàng. Dù hoạt động chỉ khoảng 10 ngày song cũng mang lại nguồn thu nhập kha khá để chi tiêu dịp Tết.

Mỗi chữ thư pháp bằng chất liệu sơn sau khi vẽ trên bề mặt quả phải chờ khô tự nhiên sau 24 giờ đồng hồ. Ảnh: HT

* Nghệ An quy định mức nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2025.