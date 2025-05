Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/5 Quốc hội thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về chủ trương đầu tư và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ; Cử tri huyện Thanh Chương đề nghị tỉnh sớm có phương án xử lý Dự án du lịch Đảo Chè - Cầu Cau; Phát hiện xe tải chở hơn 1.200 lọ kem dưỡng da không rõ nguồn gốc tại Nghệ An… Trên đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/5.

* Sáng 23/5, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ. Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục và bảo vệ người dân trên không gian mạng.

Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 4 cùng đoàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Nghĩa Đức

* Sáng 23/5, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 2 của tháng 5 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất với đề xuất thành lập hai cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) và Cụm công nghiệp Đô Lăng II (huyện Nghi Lộc). Hội nghị cũng xem xét đề xuất chính sách hỗ trợ người dân khi thu hồi đất nông nghiệp là vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng không được công nhận là đất ở; chủ trương tuyển dụng giáo viên cấp huyện.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2 của tháng 5 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 23/5, tại xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương), các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương) đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Ngọc Lâm, Thanh Hương, Thanh Đồng, Thanh Phong, Đại Đồng và thị trấn Dùng, cùng một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Thanh Chương đề nghị tỉnh sớm có phương án xử lý dự án du lịch Đảo Chè - Cầu Cau.

Các đại biểu điều hành hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Hơn 1 tháng qua, chính quyền xã Đô Thành (huyện Yên Thành), đã phải thành lập 2 tổ gồm công an, công chức xã giao 2 phó chủ tịch xã chỉ huy để ngăn chặn tình trạng xây nhà trái phép trên khu vực kênh Vách Bắc, 2 tổ này thay nhau trực suốt ngày đêm, mỗi ca 4-5 người, canh gác tại các vị trí người dân đã xây móng nhà và những điểm đang có nguy cơ tiếp tục xây nhà trái phép.

Thời gian gần đây, việc xây nhà diễn ra ồ ạt. Ảnh: Tiến Hùng

* Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Thanh Chương, hiện đã có 94 hộ chăn nuôi thuộc 37 thôn, xóm của 13 xã có lợn chết và tiêu hủy với số lượng 692 con lợn với tổng trọng lượng hơn 33 tấn.

Cán bộ thú y xã Thanh Phong hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, trong đó có rắc vôi bột trước ngõ. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ngày 20/5, tại thị xã Thái Hòa, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát UN-3899 do tài xế Lê Thành Lưu, trú tại Nai Hiệp, Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 1.240 lọ kem dưỡng da có xuất xứ từ Thái Lan. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.