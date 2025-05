Xây dựng Đảng Nhiều điểm mới tại Giải báo chí Búa liềm vàng Nghệ An năm 2025 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 341-KH/TU ngày 22/5/2025 về việc tổ chức Giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2025 (Giải Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2025).

Trao giải Báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2024.

Theo Kế hoạch số và Thể lệ, Giải Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2025 có 3 điểm mới gồm: Tích hợp giải báo chí tỉnh Nghệ An viết về “Dân vận khéo” và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 vào Giải Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2025.

Về nội dung các đề tài tham gia Giải, bổ sung một số nội dung trọng tâm có tính thời sự năm 2025: Việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; việc thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong cơ cấu Giải: Năm 2024: Mỗi loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí) có tối đa 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Năm 2025: Bổ sung thành 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Riêng đối với giải thưởng Chuyên đề, năm 2024 có 6 giải chuyên đề, năm 2025 vẫn giữ nguyên 6 giải Chuyên đề (nếu có) nhưng thay thế, bổ sung 3 Chuyên đề mới gồm: Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp; “Dân vận khéo”; Đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số.

Ngoài ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động chỉ đạo, triển khai, tham gia tích cực Giải, Ban Chỉ đạo Giải sẽ lựa chọn, vinh danh 1 nhà báo tiêu biểu có nhiều đóng góp với công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; 1 cá nhân tiêu biểu trong tác phẩm đạt giải; 1 tác giả cao tuổi và 1 tác giả trẻ tuổi.

Ngoài các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Giải Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2025 khuyến khích các chủ đề bám sát và phản ánh sâu sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mang tính thời sự của tỉnh, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn; có tính phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống xã hội, đem lại hiệu quả xã hội thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đối tượng tham dự là mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh và Trung ương, phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Tác phẩm tham gia Giải là những tác phẩm viết về xây dựng Đảng ở Nghệ An và phải được đăng, phát trên các thể loại báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát sóng; không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật; tác phẩm không bị khiếu nại, khiếu kiện; không nhận các tác phẩm đã đạt giải báo chí quốc gia; giải báo chí của tỉnh và các giải báo chí ngành, liên ngành của Trung ương tổ chức.

Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức; cơ quan thường trực là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Các cơ quan phối hợp tổ chức thực hiện gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Thời gian tác phẩm dự giải từ ngày 05/10/2025. Riêng các tác phẩm dự thi về chủ đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gửi trước ngày 20/6/2025 về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Thời gian trao Giải: Dự kiến tổ chức trong dịp khai mạc Hội báo Xuân năm 2026. Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, số 378 đường Lênin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xem toàn bộ nội dung Kế hoạch số 341-KH/TU ngày 22/5/2025 về việc tổ chức Giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2025 tại đây