Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/3

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng bản Lấu, xã Châu Lý (Quỳ Hợp) đạt chuẩn nông thôn mới; Nông dân Nghệ An chống rét cho vật nuôi, cây trồng; Tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Bắc-Nam… là nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn

* Ngày 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2024 để đánh giá về tình hình kinh tế- xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan chuẩn bị kỹ các nội dung báo cáo; ghi nhận, nhất trí với các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, sát thực tiễn của các thành viên Chính phủ, đại biểu dự họp nhằm tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực phát triển bứt phá trong năm 2024.

Thủ tướng khẳng định tính chung 2 tháng năm 2024 hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023, tạo đà, động lực, khí thế và cảm hứng mới cho cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

* Trong chương trình công tác tại các huyện miền Tây, sáng 2/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã đến chúc mừng bà con nhân dân bản Lấu, xã Châu Lý (Quỳ Hợp) tại Lễ công bố bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Bản Lấu có diện tích khoảng 227 ha , có 72 hộ, với 341 nhân khẩu và 3 dân tộc Kinh, Thái, Thổ cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Kinh chiếm hơn 95% dân số, chủ yếu là người có nguyên quán xã Nghi Thái (Nghi Lộc) lên xây dựng quê hương mới.

Để đạt chuẩn nông thôn mới, cán bộ và nhân dân bản Lấu đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nội lực trong cộng đồng dân cư, trong 2 năm (2022-2023), nhân dân bản Lấu đã đóng góp được hơn 600 triệu đồng và hơn 600 ngày công để bê tông hóa gần 5 km đường nội bản, gần 3 km mương nội đồng.

Năm 2023, ước tính thu nhập bình quân đầu người đạt 42,89 triệu đồng/năm. Trong năm, đã có 4 hộ thoát nghèo, hiện tỷ lệ hộ nghèo của bản là 9,72%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, nhân dân bản Lấu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Phan Giang

* Thực hiện chương trình công tác năm 2024, sáng 2/3, tại TP. Vinh (Nghệ An), Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, trên tinh thần trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, ban quản lý KKT và KCN các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có các phát biểu tham luận góp ý, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2024. Trọng tâm là tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; tập trung phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong các KKT, KCN, đặc biệt là các dự án lớn, quan trọng; tiếp tục nghiên cứu triển khai hiệu quả Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý KCN, khu kinh tế...

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Quang An

* Gần 1 tuần nay, tại Nghệ An, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu. Trong 2 ngày 1 và 2/3, ở các huyện miền núi, nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C, trời rét đậm, rét hại. Người dân phải tìm cách ứng phó, phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi…

Gà, lợn con được sưởi ấm bằng bóng đèn chuyên dụng. Ảnh: T.P

* Hôm nay (2/3), hơn 1.300 học sinh lớp 9 tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An.

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm nay được tổ chức tại Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập (thành phố Vinh). Tham dự kỳ thi có 1.345 thí sinh, tranh tài ở 11 môn thi và được chia thành 2 bảng (bảng A và bảng B).

Trong đó, bảng A sẽ bao gồm các thí sinh tại thành phố Vinh, các huyện đồng bằng và miền núi thấp. Bảng B dành cho học sinh ở các huyện miền núi cao Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn và Quỳ Châu.

Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lớp 9 -Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu (Yên Thành) trong lễ xuất quân tham dự kỳ thi. Ảnh: Nhà trường cung cấp

* Lễ hội Hang Bua năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29/2 đến 2/3 tại bản Bua, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Trong thời gian diễn ra sự kiện, ước tính có đến hàng vạn lượt khách về trẩy hội.

Tại Lễ hội, nữ sinh Trường Đại học Vinh đã giành giải Nhất "Người đẹp hang Bua".

Màn múa sạp của một đội nghệ thuật quần chúng tại lễ hội. Múa sạp từ lâu đã là vũ đạo của cộng đồng người Thái không thể thiếu tại các sự kiện văn hóa nơi làng bản. Ảnh: Đình Tuyên

* Vào khoảng 7h sáng nay (2/3), trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô con, xe khách và xe tải đầu kéo. Những người chứng kiến vụ việc cho biết, 3 chiếc xe nói trên đang lưu thông hướng thị xã Hoàng Mai về Vinh, do trời mưa, đường trơn nên chiếc xe khách đã va chạm với xe tải đầu kéo.

Vụ va chạm đã khiến cho xe tải đầu kéo chở theo ống thép nặng bị lật đầu kéo xuống đường. Ngay sau đó, chiếc xe ô tô con hiệu KIA do không làm chủ tốc độ và khoảng cách đã đâm vào phía sau xe tải đầu kéo gây hư hỏng nặng phần đầu.