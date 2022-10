Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/10

(Baonghean.vn) - Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu các đồng chí Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đề xuất của nhiều đại biểu Quốc hội về thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; Cúm gia cầm lây sang người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra công điện khẩn; Dịch vụ sửa xe máy, đồ điện tử ở phố núi Kỳ Sơn quá tải sau trận lũ quét... là những nội dung chính trong ngày 23/10.

* Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu các đồng chí Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Trước đó, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu bổ sung các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 79/79 đại biểu có mặt đồng ý.

* Trong phiên thảo luận tổ, nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, tăng lương cơ sở càng sớm càng tốt, có thể áp dụng ngay từ 1/1/2023, nhằm kịp thời hỗ trợ giảm khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh giá cả các mặt hàng tăng.

* Tối 22/10, chuỗi chương trình nghệ thuật tại phố đi bộ thành Vinh tiếp tục được diễn ra với điểm nhấn là những tiết mục âm nhạc sôi động cùng màn trình diễn thời trang đặc sắc đến từ các thương hiệu thời trang.

* Cúm gia cầm lây sang người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra công điện khẩn. Công điện gửi đi dẫn thông tin từ Bộ Y tế, ngày 5/10 vừa qua, đã có 1 trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm, chủng A/H5 tại tỉnh Phú Thọ, sau hơn 8 năm Việt Nam không có trường hợp người tử vong hoặc nhiễm virus cúm A/H5.

* Các tiệm sửa chữa xe máy, điện tử, điện lạnh... trên địa bàn phố núi Kỳ Sơn luôn trong tình trạng quá tải dù cơn lũ quét đã qua 20 ngày. Nhiều người vẫn chưa có phương tiện để đi lại, sinh hoạt vì tài sản bị hư hỏng quá nặng chưa thể sửa chữa kịp.