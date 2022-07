Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/7

(Baonghean.vn) - Ngày 24/7, tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm của tỉnh. Thủ tướng cũng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An. Đây là dòng sự kiện thời sự nổi bật được đăng tải trên baonghean.vn.

* Đến khảo sát tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý chủ trương xã hội hóa thu hút đầu tư dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh và giao UBND tỉnh Nghệ An làm Cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án; đồng thời thực hiện bố trí đất quốc phòng thuộc quy hoạch Cảng hàng không Vinh sang vị trí mới có tính ổn định, lâu dài.

Cảng Hàng không quốc tế Vinh đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch có tổng diện tích 447,37 ha; tuy nhiên hạn chế hiện nay là Nhà ga hành khách T1 đã hoạt động tối đa công suất, những dịp cao điểm tần suất chuyến bay lớn quá tải; nhà ga hành khách quốc tế chưa đảm bảo yêu cầu do đang sử dụng từ nhà ga cũ cải tạo; đường cất hạ cánh số 1 dài 2.400m chỉ đáp ứng cho các loại máy bay A320/A321 (máy bay code C) hoặc tương đương, không tiếp nhận được các loại máy bay thân lớn code E như A350, B777, B787…

Cùng với đó chất lượng mặt đường cất hạ cánh đã xuống cấp, thường xuyên phải duy tu sửa chữa; sân đỗ chỉ đáp ứng được tối đa 6 máy bay nên thường xuyên bị quá tải.

Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của lượng khách qua cảng hàng không Vinh trong những năm gần đây, từ 2015 - 2020 tăng 45% và dự báo cho giai đoạn tới, tỉnh Nghệ An xét thấy trong giai đoạn hiện nay rất cần thiết thu hút đầu tư dự án mở rộng để đầu tư xây dựng.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến khảo sát thực địa vị trí dự án Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc. Thủ tướng thống nhất với phương án điều chỉnh mà tỉnh và nhà đầu tư đã đề xuất, qua đó sớm xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò và phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn qua huyện Nghi Lộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tiến độ dự án, cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng cho rằng nếu tiếp tục giữ được tiến độ giải ngân tốt sẽ điều chỉnh vốn đầu tư công các dự án chậm tiến độ để bố trí cho dự án này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khảo sát nghe báo cáo các phương án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn có chiều dài là 16,6km.

* Cũng trong buổi sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Quân khu 4 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Địa bàn Quân khu 4 có vị trí hết sức đặc biệt; trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là địa bàn ác liệt nhất, nối miền Bắc và miền Nam, nối giữa hậu phương lớn và tiền tuyến lớn, nối liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 đạt được thời gian qua.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Quân khu 4 phải tiếp tục nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, củng cố khu vực phòng thủ trên tinh thần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, có tầm nhìn chiến lược. Thực hiện bằng được đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực chủ động hội nhập thực chất và hiệu quả.

* Chiều cùng ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế -xã hội của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi mà không phải địa phương nào cũng có được, đó là những nguồn lực to lớn cho tỉnh phát triển.

Qua nhiều chuyến làm việc, thị sát tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ cũng nhận thấy, sự thay đổi của Nghệ An rất lớn, đặc biệt là diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân được nâng lên cả tinh thần và vật chất. Thủ tướng biểu dương những thành tích chung của tỉnh, góp phần vào thành quả chung của cả nước của 2 năm chống dịch vừa qua và 6 tháng đầu năm 2022.

Song Thủ tướng cũng cho rằng, Nghệ An phát triển chưa xứng tầm so với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Nghệ An đẩy nhanh tiến độ công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong quý III phải hoàn thành. "Quy hoạch phải đầy đủ 3 yếu tố: Có tầm nhìn chiến lược, có tính đột phá, lâu dài, ổn định; khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; hoá giải tối đa các hạn chế, bất cập của Nghệ An", Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng, chỗ nào đẹp, trung tâm thì quy hoạch phải phát triển công ăn việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, chứ không phải phát triển bất động sản. Quy hoạch tập trung cho đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; đa dạng hoá các chuỗi cung ứng…

* Sáng 24/7, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến thăm và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.

Tại đây Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lắng nghe, trực tiếp trả lời, giải đáp những ý kiến của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhà khoa học liên quan đến nâng cao giá trị đất lâm nghiệp, hệ thống thuỷ lợi, giá trị của doanh nghiệp nông nghiệp.

Trong đó, Bộ trưởng khẳng định, quan điểm tiếp cận rừng đa dụng và bền vững phải gồm 5 giá trị: nguyên liệu gỗ, bảo tồn thiên nhiên hoang dã, hấp thụ khí carbon, cảnh quan thiên nhiên, những sản phẩm khác ngoài gỗ.

"Tư duy kinh tế nông nghiệp là tư duy bán hàng, muốn thành công thì phải bán chính bản thân mình thông qua những cảm xúc, tâm huyết, niềm tin, trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và thương hiệu phải được xây dựng từ nhân hiệu" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

* Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An có gần 37.000 thí sinh dự thi và là tỉnh có số lượng thí sinh đứng thứ 4 cả nước. So với nhiều tỉnh, thành khác, việc dạy và học ở Nghệ An gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là ở 11 huyện miền núi.

Theo kết quả thống kê, đến thời điểm này qua tổng hợp, Nghệ An xếp thứ 20/63 tỉnh, thành trên cả nước (kể cả thí sinh tự do) với điểm trung bình là 6,44 điểm. Kết quả này, tăng 14 bậc so với năm 2021 (xếp thứ 34) và tăng 24 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 44).

* Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tại Nghệ An đã xuất hiện nhiều gương mặt xuất sắc nhất.

Theo thống kê ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, tại Kỳ thi năm nay, Nghệ An có 239 điểm 10. Và các thí sinh cao điểm nhất của các khối thuộc về trường THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Quỳnh Lưu 1, THPT Nam Đàn 1 và THPT Diễn Châu 4.

Trong số 239 điểm 10 của Nghệ An có 2 điểm 10 môn Toán, 6 điểm 10 môn Vật lý, 13 điểm 10 môn Hóa học 121 điểm 10 môn Lịch sử, 8 điểm 10 môn Địa lý, 79 điểm 10 môn Giáo dục công dân, 10 điểm 10 môn Ngoại ngữ.

* Tính đến thời điểm này, Nghệ An đã triển khai cấp Chứng chỉ rừng bền vững (FSC) cho trên 10.288 ha rừng nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 10.288 ha rừng được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) trên tổng số 170.000 ha rừng nguyên liệu

Ông Nguyễn Khắc Hải - Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm) cho biết: Việc được cấp Chứng chỉ rừng bền vững (FSC) sẽ có lợi ích là người dân thu hoạch rừng gỗ lớn, tăng giá trị kinh tế, đặc biệt là được các doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm với giá cả ổn định.