Nghệ An tăng 14 bậc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(Baonghean.vn) - Đây là kết quả vượt bậc của ngành giáo dục Nghệ An tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sau nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An có gần 37.000 thí sinh dự thi và là tỉnh có số lượng thí sinh đứng thứ 4 cả nước. So với nhiều tỉnh, thành khác, việc dạy và học ở Nghệ An gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là ở 10 huyện miền núi.

Theo kết quả thống kê, đến thời điểm này qua tổng hợp, Nghệ An xếp thứ 20/63 tỉnh, thành trên cả nước (kể cả thí sinh tự do) với điểm trung bình là 6,44 điểm. Kết quả này, tăng 14 bậc so với năm 2021 (xếp thứ 34) và tăng 24 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 44).

Đáng chú ý, trong số này có nhiều môn thi có sự tiến bộ vượt bậc.

Cụ thể:

Môn Toán xếp thứ 34 cả nước, điểm trung bình toàn tỉnh là 6,319 (năm 2021 xếp thứ 36, điểm trung bình 6,470).

Môn Ngữ văn xếp thứ 7 cả nước, điểm trung bình 7,209 (năm 2021 xếp thứ 6, điểm trung bình 7,023).

Môn Vật lý xếp thứ 19 cả nước, với điểm trung bình là 6,942 (năm 2021 xếp thứ 28, điểm trung bình là 6,606).

Môn Hóa học xếp thứ 10 cả nước, điểm trung bình 7,088. Với điểm số này, điểm thi môn Hóa học tăng 22 bậc so với năm 2021 (xếp thứ 32, điểm trung bình là 6,654).

Môn Sinh học xếp thứ 42 cả nước, điểm trung bình là 4,947 (năm 2021 xếp thứ 59, điểm trung bình là 5,163)

Môn Lịch sử xếp thứ 22 cả nước, điểm trung bình là 6,413. Điểm môn Lịch sử của Nghệ An cũng tăng đáng kể, vượt 27 bậc so với năm 2021 (năm 2021 xếp thứ 49 cả nước, điểm trung bình 4,763).

Môn Địa lý xếp thứ 27 cả nước, điểm trung bình 6,693 (năm 2021 xếp thứ 35, điểm trung bình 6,939).

Môn Giáo dục công dân xếp thứ 36 cả nước, điểm trung bình 7,968 (năm 2021 xếp thứ 41, điểm trung bình 7,968).

Môn Tiếng Anh xếp thứ 47 cả nước, điểm trung bình 4,557, tăng 5 bậc so với năm 2021 (xếp thứ 52, điểm trung bình 4,966).

Trước đó, trả lời Báo Nghệ An trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Năm nay, Nghệ An tổ chức ký cam kết chất lượng giáo dục giữa hiệu trưởng các Trường THPT trên toàn tỉnh, các phòng chuyên môn và yêu cầu các nhà trường phải nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Đây cũng là năm học Nghệ An thực hiện mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục tại các nhà trường và có nhiều đổi mới trong chỉ đạo dạy và học.

Người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Để việc dạy học được thực chất, Sở yêu cầu các hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về kết quả của các kỳ thi. Nếu điểm thi thấp hơn các năm trước và không đạt mục tiêu đề ra, hiệu trưởng nhà trường và các phòng chuyên môn phải chịu trách nhiệm.

Với kết quả tiến bộ vượt bậc trong năm học này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng cho biết: Việc thực hiện mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục cũng là nhằm quán triệt và thực hiện quan điểm của Thủ tướng Chính phủ đó là học thật, thi thật và nhân tài thật. Qua đó nhằm đánh giá chính xác kết quả của học sinh trong quá trình học tập, thi học kỳ và đánh giá kết quả đầu ra.

Từ đầu năm học này, Nghệ An cũng đặt mục tiêu cải thiện vị trí xếp hạng từ 34 lên 28 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.