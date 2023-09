Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

* Sở Nội vụ Nghệ An vừa có văn bản trả lời các ý kiến cử tri về các vấn đề phân định ranh giới, chi trả phụ cấp, tuyển dụng giáo viên, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm...

Ảnh minh họa.

* Sáng 24/9, tại Bảo tàng Nghệ An, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Công đoàn viên chức Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu năm 2023.

Trao thưởng cho các em học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Huy chương Vàng tại các cuộc thi. Ảnh: Đức Anh

* Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, theo dự báo, từ ngày 25 đến hết ngày 28/9, ở Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng có 1 đợt mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.

Ảnh minh họa.

* Ở xã Môn Sơn (Con Cuông), học sinh tiểu học ở bản Búng vẫn ngày ngày băng qua quãng đường rừng 3 km để đến lớp và trở về nhà, còn học sinh bản Cò Phạt đang phải học trong những ngôi nhà mượn tạm của dân.

Các em học sinh ở bản Cồn, một điểm dân cư cách bản Búng 3 km vẫn phải băng rừng đến trường. Ảnh: Hữu Vi

* Để các cháu học sinh và người dân có thể tiếp cận được nhiều hơn với sách, báo, Phó Bí thư Đoàn xã vùng cao huyện Kỳ Sơn đã tạo ra một không gian đọc sách thú vị ngay tại tiệm cắt tóc của mình.

Không gian cắt tóc nhỏ trong khoảng sân của Lô Văn Thìn. Ảnh: Đào Thọ

* Giống cỏ sữa cao và cỏ sữa lùn từ nước ngoài được một nông dân ở huyện Yên Thành đưa về trồng từ vài năm nay, cho thấy năng suất đạt cao, nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài phục vụ thức ăn cho vật nuôi, họ còn tận dụng hom để bán giống.