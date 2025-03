Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Hội thảo khoa học: “Thành phố Hồ Chí Minh - thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển”; Mở rộng sân bay Vinh: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu bàn giao mặt bằng kịp thời; Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao 120 suất quà hỗ trợ công nhân 6 doanh nghiệp; ... là những thông tin đăng trên baonghean.vn ngày 25/3.