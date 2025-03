Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An: Hợp tác với TP. Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực Sáng 25/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Thành phố Hồ Chí Minh - thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển”.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự hội thảo. Ảnh: Việt Dũng

Dự hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố… dự, chủ trì hội thảo.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự và phát biểu tham luận tại hội thảo.

Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng

Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển” được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Theo Ban Tổ chức, có hơn 100 tham luận cùng nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo thành phố các thời kỳ; các quận, huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu gửi tới hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: Việt Dũng

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo, nhấn mạnh ý nghĩa của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đồng thời, điểm những dấu mốc phát triển của thành phố trong 50 năm qua.

Gợi mở những vấn đề để các đại biểu cùng trao đổi, làm rõ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu thảo luận, góp ý các giải pháp, nhiệm vụ để góp phần xây dựng thành phố xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân thành phố, của đồng bào trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế.

Tầm nhìn hợp tác Nghệ An - TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tham luận với chủ đề: “Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh: Thành tựu, tầm nhìn hợp tác đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố mang tên Bác và Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, là 2 địa phương có nhiều tình cảm gắn bó sâu sắc từ những kết nối trong lịch sử cho đến ngày hôm nay.

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An lần đầu tiên được ký kết chính thức và triển khai từ năm 2003.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Chương trình hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh mang ý nghĩa nhiều mặt, hợp tác giữa thành phố mang tên Bác với tỉnh quê hương của Người đã được các thế hệ lãnh đạo của hai địa phương quan tâm, xây dựng và hiện nay đang tập trung vào 4 nội dung: xúc tiến đầu tư; quảng bá du lịch; nâng cao chuyên môn và kỹ thuật khám, chữa bệnh; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại hội thảo với chủ đề: “Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh thành tựu, tầm nhìn hợp tác đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Ảnh: Việt Dũng

Về hợp tác đầu tư, đến hết năm 2024, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 63 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn đăng ký gần 37.755 tỷ đồng, có 55 dự án còn hiệu lực/tổng vốn đăng ký gần 32.166 tỷ đồng.

Về xúc tiến thương mại, du lịch, 2 địa phương đã tích cực phối hợp tổ chức và tham gia thực hiện nhiều sự kiện hợp tác, hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch. Lượng khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến với Nghệ An hằng năm tăng từ 8-10%.

Đồng thời, nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của Nghệ An đã được tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh; ngược lại, nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao: Giống, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị,... của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường tỉnh Nghệ An.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, nổi bật là ngành Y tế 2 địa phương đã có nhiều hoạt động học tập, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và đã ký kết ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ trong lĩnh vực y tế từ năm 2023.

Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Khu Di tích Kim Liên cải tạo, sửa chữa nhà Bái đường tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cấp phòng trưng bày, hạng mục thuyết minh tự động bằng công nghệ số phục vụ khách tham quan và nhiều hoạt động an sinh tại Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Sự giúp đỡ, hợp tác hiệu quả, thiết thực của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã góp một phần quan trọng giúp tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để phát huy thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng và nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế – xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn và trân trọng đề nghị 2 địa phương sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội theo Thỏa thuận đã ký kết, bảo đảm có thực chất và đi vào chiều sâu, mở ra các cơ hội hợp tác mới và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa 2 địa phương.

Trước hết là tăng cường hợp tác xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư; đặc biệt là đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp; thu hút các nhà đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng và kinh doanh dịch vụ logistics, các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa, có tính liên kết giữa các địa phương.

Hợp tác trong việc kết nối cung - cầu hàng hóa, các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, các sản phẩm OCOP mang tính đặc sản, thương hiệu của từng địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; xây dựng sản phẩm du lịch mới nhằm sớm hoàn thiện sản phẩm, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của du khách cũng như các tiêu chuẩn về du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm với môi trường, du lịch bền vững. Thúc đẩy liên kết du lịch, kết nối các tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Nghệ An và ngược lại.

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tập trung vào các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung trong tất cả các lĩnh vực; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học phục vụ các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, y tế,…

Tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực hợp tác, chuyển giao kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu cho các đơn vị y tế, hỗ trợ trong đào tạo cán bộ thực hiện các kỹ thuật cao, hội chẩn chuyên môn y tế.

Tiếp tục hợp tác, phát triển văn hóa, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa 2 địa phương; hỗ trợ Nghệ An trong các chương trình an sinh xã hội để thúc đẩy Nghệ An phát triển.

“Với sự quan tâm của Trung ương bằng những chủ trương, chính sách đặc thù đối với 2 địa phương và trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh cùng tình cảm sâu sắc giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương, chúng tôi tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ đem lại những thành tựu mới giúp 2 địa phương cùng phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.