Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/8 Dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn: Đề xuất xây dựng đoạn Vinh - Thanh Thủy; HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét việc tăng, giảm vốn đầu tư đối với 10 dự án; Công an Nghệ An thành lập Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm nồng độ cồn… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên Baonghean.vn ngày 25/8.

* Dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đoạn Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An) dài 65 km được đề xuất xây dựng với tổng vốn 18.500 tỷ đồng.

Ban Quản lý Dự án 85 trong tuần qua đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt báo cáo tiền khả thi Dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đoạn Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An). Dự án này có điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối tại Cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On, biên giới Việt Nam - Lào.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã hoàn thành. Ảnh: Đức Hùng

*HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét việc tăng, giảm vốn đầu tư đối với 10 dự án.

Lý do điều chỉnh giảm vốn 6 dự án do hiện đã và đang quyết toán với giá trị quyết toán giảm so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; dự án qua rà soát nhu cầu vốn năm 2024 phần còn lại đề nghị giảm; dự án gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng, khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai thi công.

Đoàn công tác HĐND tỉnh giám sát việc đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu. Ảnh minh họa: Mai Hoa

*Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông.

Thời gian dự kiến xả qua đập tràn: Vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 25/8/2024. ‎Lưu lượng xả: Tổng lưu lượng xả khoảng 506 m3/s đến 1.000 m3/s (bao gồm qua đập tràn và phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ.

* Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành Công văn số 1513/QLCL-QLT gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Bắc Giang, Bình Thuận và Đại học Quốc gia Hà Nội về việc bổ sung môn thi tiếng Nhật trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025.

Môn tiếng Nhật được đưa vào Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia từ năm học 2024-2025. Ảnh minh họa: Ngân Chi

* Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, cùng với lực lượng CSGT toàn tỉnh đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Nội dung này nhằm thực hiện Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 20/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Công an Nghệ An tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn, hình thành thói quen, văn hóa “Đã uống rượu bia, không lái xe” trong ý thức của người dân. Ảnh: Vương Linh

* Với đồng bào các dân tộc vùng cao việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu vào ngày lễ lớn của đất nước từ lâu đã trở thành nét văn hóa, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Dịp này nhiều bản làng lại rợp cờ chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9.