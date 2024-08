Xã hội Công đoàn Viên chức Nghệ An hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại huyện Thanh Chương Ngày 25/8, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã đến thăm và tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lương Văn Tới ở bản Tân Hợp, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Dự buổi lễ khánh thành nhà có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Công đoàn Viên chức Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Chương và các đơn vị liên quan.

Công đoàn Viên chức đến thăm và trao quà gia đình anh Lương Văn Tới. Ảnh: CSCC

Thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo và chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã vận động 49 Công đoàn cơ sở hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 nhà tình nghĩa trong giai đoạn 2023 – 2025.

Số tiền hỗ trợ xây nhà anh Lương Văn tới là 50 triệu đồng. Ảnh: CSCC

Là hộ đầu tiên nhận được hỗ trợ, căn nhà của gia đình anh Lương Văn Tới ở xã Tân Hợp được khởi công từ tháng 5. Sau 3 tháng xây dựng, ngôi nhà cấp 4 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng, trong đó, Công đoàn Viên chức Nghệ An hỗ trợ 50 triệu đồng. Công trình sẽ giúp gia đình anh Lương Văn Tới vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống để tăng gia sản xuất, sớm vươn lên thoát nghèo.

Thăm và trao tiền hỗ trợ cho cháu Uyển Nhi theo Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: CSCC

Dịp này, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã cùng Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho cháu Uyển Nhi tại bản Tân Sáng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, là cháu bé được Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An nhận đỡ đầu từ năm 2022 đến nay.