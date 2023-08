Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8; Nghiên cứu, đề xuất Quốc hội bổ sung chính sách đặc thù cho tỉnh Nghệ An; Tập huấn công tác quản lý biên giới quốc gia và bảo vệ mốc quốc giới; Công ty Thủy điện Bản Vẽ thông báo xả lũ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chiều 25/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2023 của UBND tỉnh. Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 8, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 9/2023.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 25/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với Sở Tài Chính và Sở Xây dựng theo kế hoạch giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tiếp thu các kiến nghị, phản ánh từ các sở, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị 2 sở tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở pháp lý và thực tiễn để đề xuất Trung ương bổ sung thêm chính sách cho tỉnh; đồng thời phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong quá trình thực hiện sơ kết nghị quyết và đề xuất ban hành nghị quyết mới hoặc sửa đổi, bổ sung nghị quyết.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: MH

* Từ ngày 22-25/8, Sở Ngoại vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Nghệ An đã tổ chức tập huấn công tác quản lý biên giới quốc gia và bảo vệ hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh. 600 người dân tại các xã biên giới: Mỹ Lý, Bắc Lý (Kỳ Sơn); Tri Lễ, Thông Thụ (Quế Phong) tham gia tập huấn.

Hội nghị đã cung cấp cho người dân các xã biên giới những kiến thức và thông tin thiết thực về công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào; công tác phòng chống di cư tự do; kết hôn trái phép trong khu vực biên giới; công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu vực biên giới; cung cấp thông tin và một số biện pháp về công tác phòng chống tội phạm mua bán người trái phép, xuất cảnh trái phép để lao động tự do tại Lào và một số nước khác…

Người dân các xã biên giới được tiếp cận các tài liệu, kiến thức về bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh Thu Hiền

* Dự án Nhà máy sản xuất giày, gia công các sản phẩm giày dép Vietfast có tổng mức đầu tư 30 triệu USD (tương đương 690 tỷ đồng) tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành do một công ty ở Đài Loan làm chủ đầu tư hiện đang triển khai thi công hạng mục san lấp mặt bằng.

Dự án đang triển khai hạng mục san lấp. Ảnh: Văn Trường

* Ngày 25/8, Công ty Thủy điện Bản Vẽ gửi thông báo tới các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan việc vận hành điều tiết nước qua đập tràn hồ chứa thủy điện Bản Vẽ. Theo dự kiến đến 8 giờ ngày 26/8, mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ sẽ đạt đến cao trình mực nước cao nhất trước lũ 192,5m, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ vận hành hồ chứa điều tiết nước qua đập tràn.

Công trình thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Thuỷ điện Bản Vẽ

* Theo nguồn tin từ Công an huyện Quỳ Châu, ngày 24/8, trong quá trình bắt giữ, vật lộn với đối tượng buôn bán ma túy trái phép, nằm trong chuyên án của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu, thiếu tá Mong Văn Tân, cán bộ Công an xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu đã bị thương. Cụ thể trong quá trình truy bắt, đối tượng Vi Văn Tường (nhiễm HIV), trú tại bản Na Pùa xã Châu Nga manh động, liều lĩnh sử dụng kiếm tự chế chống trả nhằm tẩu thoát, gây thương tích tại bàn tay phải.