Triển khai dự án FDI 30 triệu USD ở huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) -Dự án Nhà máy sản xuất giày, gia công các sản phẩm giày dép Vietfast có tổng mức đầu tư 30 triệu USD (tương đương 690 tỷ đồng) tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành do một công ty ở Đài Loan làm chủ đầu tư hiện đang triển khai thi công hạng mục san lấp mặt bằng.

Dự án Nhà máy sản xuất giày, gia công các sản phẩm giày dép Vietfast có tổng mức đầu tư 30 triệu USD (tương đương 690 tỷ đồng) tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành đang triển khai hạng mục san lấp. Ảnh: Văn Trường

Sau khi hoàn thành các thủ tục để được cấp phép đầu tư, từ thời điểm tháng 6/2023 đến nay, Dự án Nhà máy sản xuất giày, gia công các sản phẩm giày dép Vietfast hiện đang triển khai các hạng mục được phép thi công. Cụ thể là đơn vị đang triển khai san lấp mặt bằng, hiện đạt trên 60% khối lượng (dự kiến đến khoảng 30/9/2023 sẽ hoàn thành) và sau đó đơn vị sẽ tiếp tục triển khai hạng mục xây dựng nhà máy. Theo kế hoạch cuối năm 2024, nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hệ thống trạm biến áp phục vụ điện cho dự án. Ảnh: Văn Trường

Được biết đây là dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI)với tổng mức đầu tư 30 triệu USD (tương đương 690 tỷ đồng). Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày giao đất cho nhà đầu tư.

Dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công các loại giày, dép và nguyên phụ liệu giày dép các loại phục vụ xuất khẩu có công suất 6 triệu sản phẩm/năm.

Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách; Dự kiến giải quyết việc làm cho 6.000 lao động phổ thông giai đoạn 1 (nhu cầu tuyển dụng 12.000 lao động) với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng và đóng góp ngân sách nhà nước hàng năm khoảng 110 tỷ đồng.

Quá trình thi công, nhà máy chú trọng công tác vệ sinh môi trường, xe chở đất chở đủ tải trọng, che đậy bạt, hàng ngày đều có công nhân quét bụi khu vực giao nhau QL 7B và cổng vào nhà máy. Đường nội bộ vào nhà máy đều được tưới nước để chống bụi. Ảnh: Văn Trường

Đại diện UBND huyện Yên Thành cho biết: Trong 2 năm qua, từ năm 2021-2022 các doanh nghiệp đã đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Thành với tổng vốn đầu tư 3.298 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,24%. Một số dự án lớn đã đi vào hoạt động như: Nhà máy May của Tập đoàn An Hưng, Nhà máy Chế biến gạo của Tập đoàn TH…

Ngoài ra huyện phối hợp với tỉnh thu hút được một số dự án trọng điểm: Dự án Nhà máy may An Hưng 2 ở xã Thọ Thành, Nhà máy giày ở xã Đồng Thành, Nhà máy giày ở xã Tăng Thành, Nhà máy may ở xã Long Thành. Ngoài ra, Tập đoàn APG đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã về khảo sát tại một số xã trên địa bàn huyện để có chủ trương đầu tư trong thời gian tới…