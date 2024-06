Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/6

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2023; Hội thảo “Phát triển liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An năm 2024”; Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng đến phụ nữ và trẻ em… là những nội dung chính đăng tải trong ngày.