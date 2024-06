Thời sự Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An Sáng 27/6, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết và báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế, trình kỳ họp 21, HĐND tỉnh, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/7/2024.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra.

Thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết

Thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải trên địa bàn tỉnh; các thành viên dự họp đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết là Sở Tư pháp rà soát, bổ sung, đảm bảo chặt chẽ, logic về thể thức văn bản.

Một số ý kiến cũng đề nghị xem xét việc quy định mức chi tối đa theo Thông tư số 56/2023 của Bộ Tài chính để đảm bảo phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách địa phương, nhất là cấp xã.

Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trần Đình Toàn tham gia ý kiến thẩm tra về dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải trên địa bàn tỉnh với đối tượng được áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải.

Dự thảo cũng quy định rõ có 13 nội dung và mức chi cụ thể. Trong đó có chi xây dựng và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt; chi hỗ trợ cho hoà giải viên, hoạt động của tổ hoà giải cơ sở, kể cả thăm hỏi hoà giải viên khi gặp tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoà giải…

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Anh Hoa nêu ý kiến thẩm tra dự thảo nghị quyết phân cấp quản lý. Ảnh: Mai Hoa

Tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An; các thành viên dự họp khẳng định đây là vấn đề cần thiết, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở các cấp, các ngành.

Nguyên tắc phân cấp theo trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp được pháp luật quy định, giảm đầu mối, tầng nấc, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Nội dung phân cấp, bao gồm, UBND tỉnh phân cấp cho các sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện; các sở, ngành cấp tỉnh phân cấp cho cấp huyện trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp; công thương; giáo dục và đào tạo; xây dựng; giao thông và vận tải; lao động, thương binh và xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Viết Hưng tiếp thu, giải trình một số vấn đề được các thành viên dự họp đặt ra liên quan đến dự thảo nghị quyết phân cấp quản lý. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra 8 báo cáo

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo các báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Hồ Sỹ Nguyệt nêu ý kiến thẩm tra tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Vấn đề được các thành viên dự họp quan tâm đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn các tội phạm sử dụng công nghệ cao; ngăn chặn tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, xe có trọng tải lớn lưu thông trên các tuyến đường, tiềm ẩn mất an toàn giao thông; khắc phục tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong các tầng lớp nhân dân, đã uống rượu bia là không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; khắc phục các điểm “đen” tiềm ẩn mất an toàn giao thông…

Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Hoàng Thanh Linh tiếp thu, giải trình một số vấn đề liên quan đến giải pháp phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra trách nhiệm của các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhằm ngăn ngừa, hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra.

Cùng với đó là tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế tình trạng tố cáo, khiếu nại sai của công dân; đồng thời có giải pháp để giải quyết các đơn thư tồn đọng, kéo dài.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phạm Thành Chung kết luận tại cuộc họp thẩm tra đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự thảo nghị quyết và báo cáo tiếp thu các ý kiến mà các thành viên dự họp đặt ra để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, báo cáo trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/7/2024. Ảnh: Mai Hoa



Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.