Giáo dục Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long động viên các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 Trong sáng nay (27/6), Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh do đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc).

Cùng đi có đồng chí Thái Văn Thành - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cùng phòng, ban liên quan.

Đây là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất của huyện Nghi Lộc với 669 em đăng ký dự thi, gồm học sinh của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh và Trường THPT Nguyễn Thức Tự.

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo thi kiểm tra việc phân luồng giao thông tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Mỹ Hà

Điểm thi này sát với tuyến đường 1 nên lưu lượng xe đi lại rất đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã thăm hỏi các lực lượng công an, dân quân tự vệ và thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ phía trước cổng trường thi. Đồng thời đề nghị các đơn vị cần làm tốt công tác phân luồng, hướng dẫn thí sinh và người nhà thực hiện nghiêm túc các quy định để đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự tại điểm thi.

Đồng chí Bùi Đình Long kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng nhắc nhở các giám thị đang làm nhiệm vụ tại điểm thi, nêu cao tinh thần trách nhiệm nhưng không tạo áp lực cho thí sinh trong khi làm bài. Ngoài ra, lưu ý đến vấn đề đảm bảo tuyệt đối an toàn về in ấn, vận chuyển đề thi, bài thi, an toàn về phòng, chống cháy, nổ, trật tự trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Đoàn công tác động viên các thí sinh trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

Nam sinh thay mặt thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh hứa sẽ nỗ lực, cố gắng để làm bài đạt kết quả cao. Ảnh: Đức Anh

Trước khi thí sinh bước vào môn thi đầu tiên, đoàn kiểm tra cũng đã vào phòng thi để động viên các thí sinh dự thi. Qua đó, cũng mong các em nỗ lực, cố gắng, bình tĩnh, tự tin để hoàn thành bài thi tốt nhất, đạt kết quả cao./.