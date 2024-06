Giáo dục Môn thi đầu tiên tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh đến muộn Sáng nay (27/6), tại 70 điểm thi trên toàn tỉnh, các thí sinh đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trong tiết trời mát mẻ.

Tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 1, từ sáng sớm các thí sinh đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên. Năm nay, điểm thi này có 734 thí sinh và là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất của huyện Nam Đàn. Ngoài học sinh của trường còn có hơn 200 học sinh đến từ 2 trường ngoài công lập là Trường THPT Mai Hắc Đế và Trường THPT Sào Nam.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn thoải mái khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

Bước vào môn thi đầu tiên, tâm trạng của các thí sinh khá thoải mái. Thí sinh Nguyễn Thanh Thảo – học tại Trường THPT Nam Đàn 1 cho biết: Em thi khối D nên Ngữ văn là môn thi để xét tuyển vào đại học. Hiện em cũng đã dùng phương thức xét tuyển sớm và trúng tuyển vào ngành ngôn ngữ Trung nên em không áp lực lắm. Tuy vậy, em vẫn sẽ cố gắng đạt điểm cao để tăng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học khác.

Kiểm tra thông tin trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Đức Anh

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc), trong ngày đầu tiên dự thi có khá nhiều thí sinh đến muộn. Thậm chí có thí sinh, trước 15 phút bóc đề vẫn chưa tới điểm thi. Dự phòng tình huống này, trước đó, nhà trường đã tổng hợp toàn bộ số điện thoại của thí sinh nên những học sinh đến muộn đã được nhà trường gọi điện kiểm tra và kịp thông báo để các em có thể đến đúng giờ thi theo quy định.

Các thí sinh kiểm tra niêm yết đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Đức Anh

Thầy giáo Nguyễn Văn Thành – Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh – Phó điểm trưởng điểm thi này cho biết: Ngoài học sinh của trường, điểm thi này còn có thí sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Thúc Tự.

Ngày hôm qua, khi các em đến làm thủ tục chúng tôi đã phổ biến quy chế thi, nhắc nhở các em thực hiện nghiêm túc các quy định. Chúng tôi cũng đề nghị các giám thị ngay từ khi vào phòng thi phải kiểm tra kỹ sĩ số, những em nào đến muộn phải báo cáo ngay để có phương án dự phòng.

Môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT là môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Ảnh: Mỹ Hà

Bước vào môn thi đầu tiên, học sinh Hồ Văn Bình - Trường THPT Nguyễn Duy Trinh cho biết: Em đặt mục tiêu thi vào Học viện Kỹ thuật quân sự nên áp lực đối với em ở kỳ thi này là không nhỏ. Vì thế, em sẽ cố gắng làm tốt nhất để có thể để thực hiện được ước mơ của mình.

Kiểm tra thông tin thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khi đó, thí sinh Lê Thị Mai An - Trường THPT Nguyễn Thúc Tự cho biết đã hoàn thành thủ tục để đi du học Canada và sẽ lên đường ngay trong dịp hè này. Dù không quá lo lắng về kết quả thi nhưng em vẫn muốn có một kết quả thật tốt. Em đã trải qua 12 năm học phổ thông và đây là kỳ thi cuối cùng. So với các bạn, lực học của em không tốt lắm nên em sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Hi vọng em sẽ được mỗi môn 6 điểm.

Các giám thị hướng dẫn thí sinh điền thông tin trên tờ giấy thi. Ảnh: Mỹ Hà

Đúng 7h30 phút các thí sinh bắt đầu làm bài. Thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút. Đây cũng là môn đầu tiên thi theo hình thức tự luận./.