Giáo dục 70 điểm thi ở Nghệ An đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT Chiều nay, hơn 36.000 thí sinh tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đến 70 điểm thi trong toàn tỉnh để bắt đầu làm thủ tục chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Hội đồng thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm nay có 70 điểm thi, với tổng số 36.956 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 67 thí sinh so với kỳ thi trước. Trong số đó có 1.266 thí sinh tự do.

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi hướng dẫn thí sinh đến làm thủ tục. Ảnh: Đức Anh

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đúng 14h chiều nay, các thí sinh đã bắt đầu vào phòng thi để làm thủ tục theo quy định.

Năm nay, đây là một trong những điểm có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với 855 em. Ngoài học sinh của trường sở tại còn có học sinh của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ và học sinh Trường PT chất lượng cao Phượng Hoàng.

Mặc dù là ngày đầu tiên đến làm thủ tục nhưng rất nhiều thí sinh đến sớm tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Đến từ Trường PT Hermann Gmeiner, thí sinh Giản Thùy Trang chia sẻ: Em cảm thấy lo lắng cho 2 ngày thi sắp tới vì em sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển vào đại học. Trong 3 môn thi, môn Ngữ văn em nghĩ là mình sẽ làm khá tốt vì các kỳ thi thử em vẫn được 8 điểm. Nhưng Toán và Tiếng Anh em chưa tự tin lắm vì điểm thi thử của em chỉ mới khoảng 7 điểm và em hy vọng đề sẽ dễ để chúng em có cơ hội có điểm cao.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, thí sinh này cũng cho biết, em ước mơ thi đậu vào Trường Đại học Vinh để được đi học gần nhà. Bên cạnh đó, em cũng đã xét tuyển thẳng bằng phương thức xét tuyển học bạ nhưng đến nay chưa có trường nào thông báo kết quả. Vì vậy, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là cơ hội để em đến gần với ước mơ của mình.

Điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng là một trong những điểm thi có chất lượng top đầu của tỉnh. Trước ngày thi khá nhiều học sinh đã có kết quả trúng tuyển vào các trường đại học, nhiều em được miễn thi vì có chứng chỉ ngoại ngữ. Tuy nhiên, với ý nghĩa của một kỳ thi đánh dấu 12 năm phổ thông, nhiều thí sinh vẫn đặt quyết tâm cao cho kỳ thi này.

Các giám thị hướng dẫn thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh Trần Quỳnh Trang - lớp 12C2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: Với Chứng chỉ IELTS 7.5, giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử em đã xét tuyển sớm và trúng tuyển vào Trường Đại học Luật và Học viện Ngoại giao.

Mặc dù vậy, em vẫn nỗ lực cố gắng để có thể đạt kết quả cao ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện em cũng có thể được miễn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh nhưng em vẫn đăng ký dự thi vì muốn mình có thêm nhiều cơ hội khác để xét tuyển vào đại học.

Các giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Thí sinh này cũng cho biết, bản thân học chuyên Lịch sử và có lợi thế về khối C. Tuy nhiên, vì thời gian qua với mong muốn được xét tuyển vào các trường khối Kinh tế nên em học song song 2 khối C và D. Việc lựa chọn xét tuyển khối vào đại học của em sẽ được quyết định sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT và em sẽ đăng ký tổ hợp nào có điểm thi cao hơn, Quỳnh Trang cho biết.

Qua ngày đầu tiên làm thủ tục, ghi nhận ở các điểm thi cho thấy, hầu như không có sự cố bất thường nào xảy ra. Một số thí sinh bị mất thẻ căn cước công dân hoặc bị một vài lỗi nhỏ về thông tin đã được hướng dẫn để bổ sung kịp thời hoặc làm cam kết.

Trong ngày đầu làm thủ tục, các giám thị cũng đã thông qua các trách nhiệm của thí sinh khi dự thi theo Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trước đó, các cán bộ coi thi cũng đã được tập huấn để nhận biết, nhận dạng các thiết bị gian lận nhằm quay chụp, thu phát thông tin.

Thí sinh đến dự thi phải mang theo Thẻ dự thi theo quy định. Ảnh: Mỹ Hà

Theo quy chế thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh mang vào phòng thi: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat địa lý Việt Nam được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 cũng là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào quy chế thi danh mục các vật dụng "cấm mang vào phòng thi", gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Trước khi bước vào phòng thi thí sinh đem theo Thẻ dự thi để trình cho cán bộ coi thi; ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình.

Ngày mai, các thí sinh sẽ bắt đầu ngày thi đầu tiên. Ảnh: Đức Anh

Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu Trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Trong thời gian ở phòng thi phải giữ trật tự; báo cáo ngay cho cán bộ coi thi khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình.

Ngoài ra, thí sinh không được rời khỏi phòng thi đến khi hết thời gian làm bài trắc nghiệm; đối với thi tự luận, thí sinh được ra khỏi phòng thi và khu vực thi khi hết 2/3 thời gian, phải nộp bài thi kèm đề, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, ngừng làm bài ngay. Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhắc nhở thí sinh cần thực hiện đúng quy chế của kỳ thi. Mọi trường hợp vi phạm quy định, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài tiếp theo. Điều đó, đồng nghĩa với việc thí sinh không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT và không còn cơ hội tham gia xét tuyển đại học năm nay.