Giáo dục Phòng tránh gian lận công nghệ cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Tình trạng sử dụng gian lận công nghệ cao từng được phát hiện tại các Kỳ thi tốt nghiệp với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau.

Sáng 21/6, đã diễn ra Hội nghị tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; đại diện Công an tỉnh Nghệ An và các ban, ngành liên quan. Hội nghị cũng có sự tham gia của các điểm trưởng, phó điểm trưởng tại 70 điểm thi trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi có ý nghĩa hết sức quan trọng đối các em học sinh.

Kỳ thi đánh dấu một chặng đường kết thúc 12 năm của học sinh và đây cũng là dịp để ngành Giáo dục công bố sản phẩm của mình trước xã hội, là nền tảng để chuẩn bị nguồn nhân lực, là cơ sở để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển. Kỳ thi cũng là dịp để đánh giá lại quá trình dạy học để từ đó làm tốt công tác giáo dục ở các nhà trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Với tính chất đặc biệt của Kỳ thi năm nay, thời gian qua, từ Bộ đến tỉnh đã có nhiều văn bản hướng dẫn để triển khai các quy trình nhằm tổ chức một kỳ thi có chất lượng, nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Tại Nghệ An, tỉnh có số lượng thí sinh dự thi đứng thứ 4 cả nước, với hơn 36.000 thí sinh và trải rộng trên 21 huyện, thành, thị, nhiều huyện miền núi, miền núi cao, việc tổ chức kỳ thi có những khó khăn riêng.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà



Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật đề thi phải đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, phải quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự trước, trong và sau kỳ thi, chú ý đến việc sử dụng các thiết bị gian lận công nghệ cao. Trước kỳ thi, các nhà trường, thầy cô giáo cần phải quan tâm, nhắc nhở học sinh để tạo tâm lý thoải mái, để các em không có những hành động vi phạm quy chế, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26-29/6, trong đó 2 ngày thi chính thức là ngày 27 và 28/6. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Nghệ An đã huy động hơn 5.900 người làm công tác phục vụ coi thi tại các điểm thi, trong đó lực lượng làm giám thị là 3.849 người và lực lượng công an bảo vệ tại các điểm thi là 896 người.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về kỳ thi đã được chú trọng để kịp thời phổ biến cho cán bộ, giáo viên và học sinh biết và thực hiện. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện kỳ thi an toàn nghiêm túc và phục vụ công tác sao đề thi, chấm thi, công bố kết quả thi được chú trọng.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nội dung phối hợp theo phân công của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Việc nêu cao trách nhiệm của đội ngũ giám thị sẽ giúp cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đảm bảo công bằng. Ảnh tư liệu: Đức Anh



Tại hội nghị tổ chức công tác thi cấp tỉnh, các đại biểu cũng đã nghe đại diện Công an tỉnh Nghệ An báo cáo về vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn trật tự tại các điểm thi, vấn đề phát hiện, phòng chống gian lận công nghệ cao. Đồng thời, lưu ý vấn đề phối hợp xử lý tình huống và báo cáo để kịp thời giải quyết tốt các tình huống bất ngờ xảy ra tại kỳ thi./.